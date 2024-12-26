Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Талалаївську селищну територіальну громаду.

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На Чернігівщині провели в останню путь захисника

У селищі Талалаївка Чернігівської області в останню путь провели захисника України Юрія Ценцерю. Він загинув під час виконання бойового завдання 18 грудня 2024 року.

Юрій Ценцеря народився 27 серпня 1987 року у селищі Талалаївка Чернігівської області. Чоловік закінчив місцеву середню школу, а у 2005 році – отримав професію секретаря керівника-оператора комп'ютерного набору у Дігтярівському професійному аграрному ліцеї.

Після того Юрій Ценцеря проходив строкову військову службу. У період з 2008 по 2010 рік чоловік служив у органах МВС України. До 2015 року Юрій Ценцеря працював у різних сферах діяльності. 26 травня 2021 року його призвали на службу за контрактом.

У неділю, 22 грудня, Юрія Ценцерю провели в останню путь. Траурний кортеж проїхав рідними для полеглого Героя вулицями та населеними пунктами. У храмі Святої Великомучениці Варвари відбулася церемонія прощання із полеглим захисником, а після – його поховали на центральному кладовищі.