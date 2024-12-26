Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Талалаевскую поселковую территориальную общину.

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На Черниговщине провели в последний путь защитника

В поселке Талалаевка Черниговской области в последний путь провели защитника Украины Юрия Ценцерю. Он погиб во время выполнения боевого задания 18 декабря 2024 года.

Юрий Ценцеря родился 27 августа 1987 года в поселке Талалаевка Черниговской области. Мужчина окончил местную среднюю школу, а в 2005 году – получил профессию секретаря руководителя-оператора компьютерного набора в Дегтяревском профессиональном аграрном лицее.

После того Юрий Ценцеря проходил срочную военную службу. В период с 2008 по 2010 год мужчина служил в органах МВД Украины. До 2015 года Юрий Ценцеря работал в различных сферах деятельности. 26 мая 2021 года его призвали на службу по контракту.

В воскресенье, 22 декабря, Юрия Ценцерю провели в последний путь. Траурный кортеж проехал родными для павшего Героя улицами и населенными пунктами. В храме Святой Великомученицы Варвары состоялась церемония прощания с павшим защитником, а после – его похоронили на центральном кладбище.