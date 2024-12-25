Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Тернополя Сергея Надала.
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На войне погиб защитник из Тернополя
Украина продолжает терять лучших дочерей и сыновей в войне, которую развязала Россия. Так, на фронте во время выполнения боевого задания погиб Николай Козориз. Он защищал Украину от врага в Донецкой области.
Как сообщил Сергей Надал, украинский защитник погиб 21 декабря 2024 года.
Глубоко сочувствуем всем родным Героя. Вечная и светлая память Герою,
– выразил соболезнования мэр Тернополя.
Редакция 24 Канала присоединяется и также выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Светлая и вечная память.
Украина теряет в войне цвет нации
- В Сочельник, 24 декабря 2024 года, стало известно, что погиб наш защитник Андрей Левицкий. Он занимал должность менеджера по рекламе в ТРК "Люкс", однако с началом полномасштабной войны стал на защиту Украины. Андрей Левицкий был снайпером на Херсонском направлении.
- В боях за Украину погиб защитник из Ивано-Франковской области Ярослав Гавришко. Его последний бой состоялся 15 декабря на Северском направлении. Защитнику навсегда 35 лет.
- На войне погибли отец и сын из Полтавской области, Анатолий и Евгений Шаповалы. Мужчины вместе стояли на защите Украины и погибли во время выполнения боевого задания, получив несовместимые с жизнью ранения.