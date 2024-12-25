Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Тернополя Сергея Надала.

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На войне погиб защитник из Тернополя

Украина продолжает терять лучших дочерей и сыновей в войне, которую развязала Россия. Так, на фронте во время выполнения боевого задания погиб Николай Козориз. Он защищал Украину от врага в Донецкой области.

Как сообщил Сергей Надал, украинский защитник погиб 21 декабря 2024 года.

Глубоко сочувствуем всем родным Героя. Вечная и светлая память Герою,

– выразил соболезнования мэр Тернополя.

Редакция 24 Канала присоединяется и также выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Светлая и вечная память.

Украина теряет в войне цвет нации