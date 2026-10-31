Жизнь оборвалась в результате обстрела: на войне погиб воин из Ровенской области Андрей Бабик

Дома военного из Ровенской области ждали отец, жена, две дочери и брат. Печальную новость сообщил Варашский городской совет.

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Что известно о погибшем?

Андрей Бабик родился 29 января 1982 года в Луцке. Впоследствии его семья переехала в Вараш, где он вырос, учился и работал. Там он окончил Варашский лицей №1 и с ранних лет увлекался спортом, особенно тяжелой атлетикой.

В 2004 году защитник с отличием окончил Волынский государственный университет имени Леси Украинки. Там он получил квалификацию преподавателя физкультуры и специалиста по реабилитации. Вернувшись в Вараш, он работал учителем физической культуры в родной школе и тренировал воспитанников местной Детско-юношеской спортивной школы.

В 2021 году Андрей Бабик возглавил отдел массового спорта Департамента культуры, туризма, молодежи и спорта исполнительного комитета Варашского горсовета.

В ряды территориальной обороны ВСУ педагог вступил добровольно 18 марта 2022 года. Военный начал свой армейский путь в качестве боевого медика стрелковой роты 61-го отдельного батальона территориальной обороны 104-й отдельной бригады ТрО.

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Во время выполнения задач на Бахмутском и Купянском направлениях, а также на границе Сумской области защитник спасал раненых бойцов под обстрелами и участвовал в эвакуации. За преданность военному делу он получил медаль "За оборону Украины", нагрудный знак "Знак почета", командирский знак 104-й отдельной бригады ТрО и медаль "Честь. Слава. Государство".

В декабре 2025 года военный окончил обучение в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко и получил звание младшего лейтенанта. С тех пор он нес службу в должности заместителя командира роты по психологической поддержке личного состава.

Военнослужащий попал под атаку российской "Герани-2" в районе населенного пункта Береза Шосткинского района.

Андрей Николаевич навсегда останется частью нашей команды, нашего сообщества и в памяти всех, кому выпала честь его знать. О дате и времени прощания сообщим дополнительно– выразили соболезнования близким в горсовете.

Ранее печальная весть поступила и в Луцк – на фронте поги погиб защитник Анатолий Парфенюк. Жизнь воина оборвалась 12 сентября 2024 года вблизи Торецка в Донецкой области в результате вражеского минометного обстрела