Життя обірвало вогневе ураження: на війні загинув воїн з Рівненщини Андрій Бабік

Вдома на військового з Рівненщини чекали батько, дружина, дві доньки та брат. Сумну звістку повідомила Вараська міська рада.

Adv

Що відомо про полеглого?

Андрій Бабік народився 29 січня 1982 року в Луцьку. Згодом його родина переїхала до Вараша, де він виріс, навчався та працював. Там він закінчив Вараський ліцей №1 та з ранніх років захоплювався спортом, а особливо важкою атлетикою.

У 2004 році захисник завершив із відзнакою Волинський державний університет імені Лесі Українки. Там він здобув кваліфікацію викладача фізвиховання та фахівця з реабілітації. Повернувшись до Вараша, працював учителем фізичної культури у рідній школі та тренував вихованців місцевої Дитячо-юнацької спортивної школи.

У 2021 році Андрій Бабік очолив відділ масового спорту Департаменту культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міськради.

До лав територіальної оборони ЗСУ педагог приєднався добровільно 18 березня 2022 року. Військовий розпочав свій армійський шлях бойовим медиком стрілецької роти 61-го окремого батальйону тероборони 104-ї окремої бригади ТрО.

Реклама

Під час виконання завдань на Бахмутському та Куп'янському напрямках, а також на прикордонні Сумщини захисник рятував поранених бійців під обстрілами та брав участь в евакуації. За відданість військовій справі він отримав медаль "За оборону України", нагрудний знак "Знак пошани", командирський знак 104-ї окремої бригади ТрО та медаль "Честь. Слава. Держава".

У грудні 2025 року військовий закінчив підготовку в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та отримав звання молодшого лейтенанта. Відтоді він ніс службу на посаді заступника командира роти з психологічної підтримки персоналу.

Військовослужбовець потрапив під атаку російської "Герані-2" в районі населеного пункту Береза Шосткинського району.

Андрій Миколайович назавжди залишиться частиною нашої команди, нашої громади та пам'яті всіх, хто мав честь його знати. Про дату та час прощання повідомимо додатково– висловили співчуття близьким у міськраді.

Раніше сумна звістка надійшла й до Луцька – на фронті загинув захисник Анатолій Парфенюк. Життя воїна обірвалося 12 вересня 2024 року поблизу Торецька на Донеччині внаслідок ворожого мінометного обстрілу