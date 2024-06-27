Городской голова уплатил залог в размере 30 миллионов гривен. Напомним, что его подозревают в продаже земельного участка в центре города по заниженной цене.

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Что известно о выходе на свободу Балоги

Вчера, 26 июня Балоге избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внести залог в размере 30 миллионов гривен.

Уже днем 27 июня появилась информация о том, что городского голову, которого подозревают в продаже земельного участка в центре города по заниженной цене, выпустят из-под стражи под залог.

Такой информацией с изданием поделился адвокат Балоги Старцев. Он сообщил, что залог в размере 30 миллионов гривен уже внесли.

Заметим, что меры пресечения также избрали и для председателя одного из райсоветов на Закарпатье и бывшему начальнику земельного отдела Мукачевского городского совета. Оба будут находиться под стражей с возможностью внесения залога.