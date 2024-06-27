Дело касается продажи земли за бесценок на Закарпатье. Задержанных подозревают в коррупционной схеме продажи земли, пишет 24 Канал.
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Какую меру пресечения избрали председателю Мукачевского райсовета
Следственный судья Высшего антикоррупционного суда 27 июня 2024 года применил меру пресечения к председателю одного из районных советов на Закарпатье. В частности, пребывания под стражей с альтернативой внесения 30 миллионов гривен залога.
Речь идет о председателе Мукачевского районного совета Михаила Ланьо.
Если он внесет залог и выйдет на свободу, то будет иметь обязанности:
- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурора и суда;
- не покидать пределы Мукачево без разрешения детектива, прокурора и суда;
- сообщать детектива, прокурора и суд об изменении места своего проживания и места работы;
- воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами;
- сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт / паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
Какую "меру пресечения" избрали экс-начальнику земельного отдела
Судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения бывшему начальнику земельного отдела Мукачевского городского совета – содержание под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 5 миллионов гривен. Если залог внесут, то подозреваемый должен:
- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
- не покидать пределы Мукачево без разрешения детектива, прокурора и суда;
- сообщать детектива, прокурора и суд об изменении места своего проживания и места работы;
- воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами;
- сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт / паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
Кстати, перед этим мэру Мукачево Андрею Балоге 26 июня также избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внести 30 миллионов гривен залога.
Уже 27 июня Виталий Глагола написал, что Андрей Балога вышел на свободу, оплатив залог.
Коротко о деле
- Следователи НАБУ и САП выяснили, что мэр Мукачево обеспечил принятие на сессии горсовета решение о продаже участка в центре города частному обществу, которое фактически контролирует председатель районного совета.
- Кроме того, чтобы получить "нужную" экспертную оценку, по данным САП, владельцам компании-оценщицы предоставили взятку.
- Из-за этого землю продали за 9,6 миллиона гривен, хотя ее реальная стоимость 84,6 миллиона. То есть государство не получило 74,9 миллиона гривен.
- По делу задержали мэра, председателя районного совета и экс-начальника отдела коммунальной собственности и земельных отношений городского совета.