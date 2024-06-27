Справа стосується продажу землі за безцінь на Закарпатті. Затриманих підозрюють в корупційній схемі продажу землі, пише 24 Канал.

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Який запобіжний захід обрали голові Мукачівської райради

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 27 червня 2024 року застосував запобіжний захід до голови однієї з районних рад на Закарпатті. Зокрема, перебування під вартою з альтернативою внесення 30 мільйонів гривень застави.

Мовиться про голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя.

Якщо він внесе заставу та вийде на волю, то матиме обов'язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не залишати межі Мукачева без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;

здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Яку "запобіжку" обрали ексначальнику земельного відділу

Суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід колишньому начальнику земельного відділу Мукачівської міської ради – тримання під вартою строком на 2 місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 5 мільйонів гривень. Якщо заставу внесуть, то підозрюваний повинен:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не залишати межі Мукачева без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;

здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

До речі, перед цим меру Мукачево Андрію Балозі 26 червня також обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внести 30 мільйонів гривень застави.

Вже 27 червня Віталій Глагола написав, що Андрій Балога вийшов на волю, сплативши заставу.

Коротко про справу