Вони організували продаж 3 гектарів землі за заниженою вартістю. Вартість ділянки була знижена у майже 9 разів за допомогою підробленої експертної оцінки.

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Що відомо про корупційний скандал із мером Мукачево

СБУ та НАБУ викрили корупційну схему, організовану міським головою Мукачева Андрієм Балогою та головою Мукачівської районної ради Михайлом Ланем, відомим як "Блюк".

За матеріалами справи, посадовці зловживали службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 гектари,

– мовиться у повідомленні правоохоронців.

Згідно з матеріалами справи, на сесії міськради міський голова забезпечив прийняття рішення про продаж ділянки приватному товариству, контрольованому головою районної ради.

Вартість землі була занижена у майже 9 разів за допомогою фальсифікованої експертної оцінки. Ринкова вартість ділянки становила 84,6 мільйона гривень, проте її продали за 9,6 мільйона гривень, і при цьому надали розтермінування платежу на 6 місяців.

Правоохоронці уже затримали міського голову, голову районної ради, ексначальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради. Водночас журналіст Віталій Глагола повідомив, що також затримано начальника земельного відділу Мукачівської міської ради – Артура Саміляка.

Зверніть увагу! СБУ та НАБУ вже проводили обшуки у фігурантів справи у 2023 році. Втім, тоді жодного із посадовців не затримали.