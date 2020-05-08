Кто такой Андрей Белецкий: прогулы в Раде и скандалы

8 мая активист и бывший "азовец" Назарий Кравченко заявил, что его с товарищем Сергеем Филимоновым пригласил на "встречу" лидер "Нацкорпуса" Андрей Белецкий, который их побил и пытался убедить не поддерживать Сергея Стерненка.

24 канал рассказывает, кто такой Андрей Белецкий и что о нем известно.

Андрей Белецкий – биография

Родился 5 августа 1979 года в Харькове. Украинский политик и экс-командир полка "Азов", имеет звание подполковника Национальной гвардии Украины. Лидер политической партии "Национальный корпус" и народный депутат Украины 8-го созыва.

Имел первый юношеский разряд по боксу, также занимался ножевым боем, фехтованием, практической стрельбой.

В 2001 году закончил с отличием исторический факультет Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина. Дипломное исследование было посвящено деятельности Украинской повстанческой армии. Работал преподавателем истории.

Читайте также Бывшие "азовцы" заявляют, что из-за поддержки Стерненко их избил Билецкий

Политическая карьера

По информации Честно, Белецкий является крупнейшим прогульщиком заседаний всех депутатов Верховной Рады за 2,5 года работы 8 созыва. Также политик не публикует отчетов о работе народного депутата.

С 2002 года возглавлял харьковский отряд Всеукраинской организации "Тризуб" им. Степана Бандеры. В 2003 году начал активное сотрудничество с харьковским центром СНПУ. В 2006 году баллотировался в ВР от Украинской консервативной партии.

С начала 2012 года до окончания Революции Достоинства был политзаключенным режима Януковича. До этого много лет возглавлял националистические организации "Патриот Украины" (члены которой в ноябре 2013 года составили костяк новосозданного "Правого сектора") и "Социал-Национальная Ассамблея", принимал участие в акции "Украина без Кучмы".



Андрей Белецкий на съезде партии / Фото wikimedia.org

Был членом военного совета "Народного Фронта". Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, с начала каденции является внефракционным.

Читайте также Как Белецкий помогает осуществлять премьерские амбиции Авакова

С 2014 года – народный депутат 8 созыва. Избран по мажоритарному избирательному округу №217 (г. Киев, часть Оболонского района) как самовыдвиженец: политик Зорян Шкиряк тогда снял свою кандидатуру и поддержал Белецкого. На выборах тогда представил предвыборную программу, состоящую только из трех лозунгов: "Сильная нация! Честная власть! Мощное государство!"

29 января 2018 года в Киеве "Национальный корпус" Белецкого провел присягу 600 представителей "национальных дружин".

В 2019 году баллотировался в Верховную Раду от ВО "Свобода" ("Объединенных националистов") – №2 в списке как беспартийный.

Российско-украинская война

13 июня 2014 года батальон "Азов" под руководством Андрея Белецкого участвовал в освобождении Мариуполя от бойовиков. Кроме того, бойцы "Азова" взяли в плен самопровозглашенного мэра Мариуполя Александра Фоменко. Белецкий получил звание Почетного гражданина Мариуполя.

2 августа 2014 года пятый президент Украины Петр Порошенко наградил Андрея Белецкого орденом "За мужество" III степени "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Скандалы

В 1999 году вместе с группой харьковских спортсменов-националистов предпринял попытку уехать на войну в Косово для борьбы с экспансией на Балканах.

11 марта 2019 года Андрей Белецкий заявил, что по приказу президента Петра Порошенко заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко готовит убийство лидеров "Национального корпуса" и "национальных дружин".

Кроме того, Андрей Белецкий фигурирует на записях СБУ из кабинета Сергея Чоботаря: он обсуждает незаконную покупку пистолета для его друга, Вадима Трояна.

8 мая адвокат Маси Найем заявил, что лидер Национального корпуса Андрей Белецкий и члены этой организации избили активистов Назария Кравченко и Сергея Филимонова на встрече, организованной якобы для беседы с Белецким. По словам адвоката, у активистов "требовали дать информацию, кто заказал медийную поддержку активиста Сергея Стерненка".