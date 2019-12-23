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      Как Белецкий помогает осуществлять премьерские амбиции Авакова

      71 Читати новину українською
      Арсен Аваков / GettyImages

      Столкновения под Радой за законопроект об открытии рынка земли могли быть постановкой, в которой Андрей Белецкий пытался показать, что без Арсена Авакова в стране может наступить хаос.

      Об этом в своем видеоблоге рассказал журналист Антон Голобородько.

      Больше о связи политиков читайте здесь: Что кроется за отношениями Билецкого и Авакова

      Он напомнил, что в декабре 2019 года "Национальные дуржини" Билецкого под Радой приняли участие в столкновениях с полицейскими Авакова. Учитывая многолетнюю дружбу этих двух политиков, это вряд ли мог быть настоящий конфилкт – считает журналист.

      Никакого конфликта нет и не было. Почему же они дерутся? А они и не дерутся. Они просто создают вид бурного противостояния,
      – подчеркнул Голобородько.

      Видео: что известно о стычках под Радой

      Что известно о столкновениях под Радой
      Утром 17 декабря под зданием парламента собрался митинг, участники которого требуют не допустить принятия во втором чтении законопроекта о рынке земли. Протестующие выступают против отмены моратория на продажу земельных угодий компаниям и иностранцам. Акцию протеста организовали несколько политических сил, в частности: "Всеукраинское объединение "Свобода", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Аграрная партия" и "Национальный корпус". Всего, по данным полиции, в акции протеста принимают участие примерно 1,5-2 тысячи человек.

      "И тут интересный поворот. О том, что у Авакова и олигарха Игоря Коломойского есть общие политические интересы, за последние полгода не говорил только ленивый. И вот вдруг, рупор Коломойского в Раде Александр Дубинский начинает распространять слухи, что друг Коломойского Аваков станет премьером, а друг Авакова Белецкий помогает создать бурную видимость того, что без Авакова в государстве наступит хаос", – рассказал Голобородько.

      олександр дубінський
      Александр Дубинский

      андрій білецький
      Андрей Билецкий

      Кроме того, добавил журналист, Аваков продемонстрировал шоу под названием "мы расследовали дело Шеремета".

      "И не важно, что вину подозреваемых еще не доказали. Главное громко говорить о завершении расследования", – подчеркнул Голобородько.

      Читайте также: Андрей Антоненко подал в суд на Зеленского, Рябошапку и Авакова

      Также он подчеркнул, что Аваков вместе с президентом поехал в Париж на дипломатические переговоры с Путиным и всячески комментировал все, что там происходит. По мнению журналиста, Аваков очень хочет создать видимость того, что без него Зеленскому не обойтись.

      Я вам рассказал факты, показал связи, которые иногда тянутся много лет. Как по мне, они прекрасно иллюстрируют, что слухи о премьерских амбициях Аваквова имеют под собой основания. Хотя, конечно, это абсолютно не укладывается в концепцию новых лиц во власти. И лично я очень надеюсь, что слухами это все так и останется,
      – подытожил Голобородько.

      Видео полного видеоблога "Голобородько" за 21 декабря 2019

       

      Видео: что известно о стычках под Радой

       

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новости Украины Новости политики Видеоблоги Министерство внутренних дел Национальная дружина Арсен Аваков Андрей Билецкий Столкновения под Радой
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