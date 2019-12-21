Що криється за стосунками Білецького і Авакова

Останній тиждень роботи Верховної Ради у 2019 році пройшов під шквал протестів. Ледь не щодня під парламентом збирались акції протесту. Дійшло навіть до сутичок з поліцією. Що ж відбувається насправді, до чого тут прем'єрські амбіції Авакова і як вони пов'язані з "Нацкорпусом" Білецького – читайте далі.

На відео нещодавніх сутичок під Радою чітко видно, як молоді люди в одностроях "Національних дружин" – а це силовий блок партії "Національний корпус" – нападають на поліцію.

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А на деяких фотографіях агресія молодиків просто зашкалює.



Сутички під Радою у грудні 2019

І знаєте, мене дуже закцікавив один з епізодів: розмова між Андрієм Білецьким, лідером цих хлопців, і Давидом Арахамією, лідером "Слуги народи", під час одного з таких протетсів.



Білецький: Хто ти такий, щоб травити людей ментами?

Арахамія: Та я ніхто, у тебе відносини з Аваковим у 100 разів кращі ніж у мене.

Так, голова президентської фракції закидає Андрію Білецькому зв'язки з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Тобто, що виходить, на поліцейських з Міністрества внутрішніх справ, нападають молодики, які входять до організації, яку очолює близька до міністра внутрішніх справ людина? Зрештою, про те, що Аваков кришує "Нацкорпус", говорять давно.

Що вдомо про сутички під РадоюВранці 17 грудня під будівлею парламенту зібрався мітинг, учасники якого вимагають не допустити ухвалення у другому читанні законопроєкту про ринок землі. Протестувальники виступають проти скасування мораторію на продаж земельних угідь компаніям та іноземцям.Акцію протесту організували кілька політичних сил, зокрема: "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", "Аграрна партія" та "Національний корпус". Загалом, за даними поліції, в акції протесту беруть участь приблизно 1,5-2 тисячі людей.

Наскільки давні стосунки у Білецького і Авакова

Я вирішив дослідити, наскільки давні стосунки у Білецького і Авакова. Це виявилось не складно. Адже в одному політичному полі вони працюють вже багато років. І як би не старалися приховати це – не вийде.

►Де взявся Андрій Білецький

Приблизно 10 років тому Білецький був одним з лідерів праворадикальної організації "Патріот України". Жив він тоді у Харкові. І займав дуже активну позицію. Але як з'явилась ця оганізацію? Виявляється, Білецький до неї був членом "Соціал-націоналістичної партії України", на базі цієї партії і був створений "Патріот України". Історію про соціал-націоналізм коментувати не буду, усі розуміні люди і так все розуміють. Яка ж мета була у цієї організації?

"Це боротьба за нашу націю... Боротьба завжди понесе за собою жертви", – сказав тоді Білецький в одному з інтерв'ю. Я погано уявляю, про яку боротьбу він говорив, і які жертви йому були необхідні у такому далекому і мирному 2009 році.

"Нам легше виховувати молодь з чистого листа, опираючись на расову теорію. В Росії це складніше", – говорив Білецький.

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► Де був тоді Арсен Аваков

Тобто ви зрозуміли: з початку 2000-х Андрій Білецький бере участь у громадсько-політичному житті. Його орієнтири: соціал-націоналізм, расова теорія і запекла боротьба за ці ідеали. Якраз у ці роки я теж вчився в Харкові, і про організацію "Патріот України" чув чимало. Зокрема багато говорили про їх напади на іноземних студентів з африканських і азійських країн. Попри те, що Харків здавна називали "мєнтовським містом" у "нулоьві" – ні Білецького, ні "Патріот України" ніхто собливо не чіпав. Губернатором Харківської області, до речі, тоді був Арсен Аваков.

► Чим були пов'язані Білецький та Аваков у 2010 році

Проте зі зміною влади у 2010 році ситуація змінилась. Білецький ще встигне зареєструвати одноіменну політичну партію "Патріот України". Але 23 серпня 2011 року в офісі харківського осередку організації "Патріот України", яка розташована за адресою вулиця Римарська, 18, стався конфлікт зі стріляниною. А за пів року Білецького затримали, звинувативши у розбої. Справа до вироку суду так і не дійшла, але два роки у СІЗО він провів. Але цікаво не це. Римарська, 18 – це адреса громадської організації "Просвіта" у Харкові. Саме в будинку "Просвіти" і був розташований офіс "патріотів".

Керівником "Просвіти" тоді був Анатолій Сергієнко.



Анатолій Сергієнко – посередині фото

А ще Сергієнко був депутатом Хакрівської обласної ради від партії "Батьківщина" 6-го скликання, тобто з 2010 року. Рівно в цей же рік Арсен Аваков у Харкові балотувався на посаду міського голови теж від партії "Батьківщина". Про це не прийнято було говорити у патріотичних колах Харкова. Але частково усі організації, які називали себе націоналістичними, співпрацювали з місцевими опозиційними політиками.

З 2010 року лідером опозиції в Харкові став Аваков. Він не переміг на виборах мера. І вже дуже скоро став фігурантом кримінальної справи та втік з України на чотири роки. Білецький повторив його долю, тільки з країни втекти він не міг. І тому просидів у СІЗО понад два роки.

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► Після втечі Януковича

Після втечі Януковича Верховна рада дуже швидко прийняла закон, яким, фактично, реабілітувала усіх, кого тоді називали політичними. В Україну повернувся Аваков і став міністром внутрішніх справ. Білецього теж випустили з СІЗО. І ось за кілька тижнів, коментуючи бездіяльність тодішньої міліції під час сутичок з проросійськими активістами, Білецький дещо сказав.

"Мене вони не затримали – я пішов, зв'язався з Києвом. Розповів про те, що харківська міліція підтримує проросійські бойові групи і не заважає їм влаштувати війну в центрі міста. Завдяки втручанню Авакова, всіх наших хлопців незабаром відпустили", – зазначив Білецький.

Тоді міліція затримала друзів Білецького. Судячи з його коментаря, він подзвонив Авакову і вирішив проблему.

► Створення "Нацкорпусу"

Далі почалась війна. Білецький став засновником одного з добровольчих батальйонів у структурі МВС, який незабаром стане полком "Азов". На базі цього полку буде створена нова організація "Цивільний корпус Азова", який пізніше переіменують у "Національний корпус". І ця організація стане партією. А якщо точніше це буде просто переіменована, але вже давно існуююча партія "Патріот України".

Загалом, партіям заборонено мати воєнізовані формування, але "Нацкорпус" всеодно створить "Національні дружини", які мають усі мілітарні ознаки. Ні поліція, ні СБУ не звертатимуть на це уваги. Ну а навіщо, якщо ця партія і сам Білецький вже багато років працюють у тісній зв'язці з міністром Аваковим?

Що відбулося у грудні 2019 під Радою і до чого тут прем'єрські амбіції Авакова

І ось вже у грудні 2019 року "Національні дуржини" Білецького під Радою беруть участь у сутичках з поліцейськими Авакова. Що могло змінитися? Що могло стати причиною порушення такої багаторічної дуржби між "Білим вождем", як називають Білецького, і віністром внутрішніх справ? Нічого. Ніякого конфлікту не має і не було. Чому ж вони чубляться? А вони і не чубляться. Вони просто створюють вигляд бурхливого протистояння.

Відео: що відомо про сутички під Радою

І тут цікавий поворот. Про те, що у Авакова і олігарха Ігоря Коломойського є спільні політичні інтереси, за останні пів року не говорив тільки лінивий. І ось раптом, рупор Коломойського в Раді Олександр Дубінський починає розповсюджувати чутки, що друг Коломойського Аваков стане прем'єром, а друг Авакова Білецький допомагає створити бурну видимість того, що без Авакова в державі настане хаос.



Олександр Дубінський

Крім того, Аваков продемонстрував шоу під назвою "ми розслідували справу Шеремета". І не важливо, що вину підозрюваних ще не довели. Головне голосно говорити про завершення розслідування.

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А ще Аваков – міністр внутрішніх справ, на секундочку – разом з президентом їде в Париж на дипломатичні перемовини з Путіним і усіляко коментує, усе що там відбувається. Що забув міністр внутрішніх справ на цих перемовинах – не ясно. Але він дуже хоче створити видимість того, що без нього Зеленський ну ніяк не обійдеться.

Я вам розповів факти, показав зв'язки, які іноді тягнуться багато років. Як на мене, вони чудово ілюструють, що чутки про прем'єрські амбіції Аваквова мають під собою підстави. Хоча, звісно, – це абсолютно не вкладається у концепцію нових облич у владі. І особисто я дуже сподіваюсь, що чутками це все так і залишиться.