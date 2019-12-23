Як Білецький допомагає здійснювати прем'єрські амбіції Авакова

Сутички під Радою через законопроєкт про відкриття ринку землі могли бути постановкою, в якій Андрій Білецький намагався показати, що без Арсена Авакова в країні може настати хаос.

Про це у своєму відеоблозі розповів журналіст Антон Голобородько.

Більше про зв'язок політиків читайте тут: Що криється за стосунками Білецького і Авакова

Він нагадав, що у грудні 2019 року "Національні дуржини" Білецького під Радою взяли участь у сутичках з поліцейськими Авакова. "Зважаючи на багаторічну дружбу цих двох політиків, це навряд міг бути справжній конфілкт", – вважає журналіст.

Ніякого конфлікту не має і не було. Чому ж вони чубляться? А вони і не чубляться. Вони просто створюють вигляд бурхливого протистояння,

– наголосив Голобородько.

Відео: що відомо про сутички під Радою

Що вдомо про сутички під РадоюВранці 17 грудня під будівлею парламенту зібрався мітинг, учасники якого вимагають не допустити ухвалення у другому читанні законопроєкту про ринок землі. Протестувальники виступають проти скасування мораторію на продаж земельних угідь компаніям та іноземцям.Акцію протесту організували кілька політичних сил, зокрема: "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", "Аграрна партія" та "Національний корпус". Загалом, за даними поліції, в акції протесту беруть участь приблизно 1,5-2 тисячі людей.

"І тут цікавий поворот. Про те, що у Авакова і олігарха Ігоря Коломойського є спільні політичні інтереси, за останні пів року не говорив тільки лінивий. І ось раптом, рупор Коломойського в Раді Олександр Дубінський починає розповсюджувати чутки, що друг Коломойського Аваков стане прем'єром, а друг Авакова Білецький допомагає створити бурну видимість того, що без Авакова в державі настане хаос", – розповів Голобородько.



Олександр Дубінський



Андрій Білецький

Крім того, додав журналіст, Аваков продемонстрував шоу під назвою "ми розслідували справу Шеремета".

"І не важливо, що вину підозрюваних ще не довели. Головне голосно говорити про завершення розслідування", – підкреслив Голобородько.

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Також він наголосив, що Аваков разом з президентом поїхав у Париж на дипломатичні перемовини з Путіним і усіляко коментував усе, що там відбувається. На думку журналіста, Аваков дуже хоче створити видимість того, що без нього Зеленському не обійтися.

Я вам розповів факти, показав зв'язки, які іноді тягнуться багато років. Як на мене, вони чудово ілюструють, що чутки про прем'єрські амбіції Аваквова мають під собою підстави. Хоча, звісно, – це абсолютно не вкладається у концепцію нових облич у владі. І особисто я дуже сподіваюсь, що чутками це все так і залишиться,

– підсумував Голобородько.

ВІдео повного відеоблогу "Голобородько" за 21 грудня 2019

Відео: що відомо про сутички під Радою

І тут цікавий поворот. Про те, що у Авакова і олігарха Ігоря Коломойського є спільні політичні інтереси, за останні пів року не говорив тільки лінивий. І ось раптом, рупор Коломойського в Раді Олександр Дубінський починає розповсюджувати чутки, що друг Коломойського Аваков стане прем'єром, а друг Авакова Білецький допомагає створити бурну видимість того, що без Авакова в державі настане хаос.



Олександр Дубінський

Крім того, Аваков продемонстрував шоу під назвою "ми розслідували справу Шеремета". І не важливо, що вину підозрюваних ще не довели. Головне голосно говорити про завершення розслідування.

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А ще Аваков – міністр внутрішніх справ, на секундочку – разом з президентом їде в Париж на дипломатичні перемовини з Путіним і усіляко коментує, усе що там відбувається. Що забув міністр внутрішніх справ на цих перемовинах – не ясно. Але він дуже хоче створити видимість того, що без нього Зеленський ну ніяк не обійдеться.

Я вам розповів факти, показав зв'язки, які іноді тягнуться багато років. Як на мене, вони чудово ілюструють, що чутки про прем'єрські амбіції Аваквова мають під собою підстави. Хоча, звісно, – це абсолютно не вкладається у концепцію нових облич у владі. І особисто я дуже сподіваюсь, що чутками це все так і залишиться.