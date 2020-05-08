Хто такий Андрій Білецький: прогули в Раді та скандали

8 травня активіст та колишній "азовець" Назарій Кравченко заявив, що його з товаришем Сергієм Філімоновим запросив на "зустріч" лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький, який їх побив та намагався переконати не підтримувати Сергія Стерненка.

24 канал розповідає, хто такий Андрій Білецький і що про нього відомо.

Андрій Білецький – біографія

Народився 5 серпня 1979 року у Харкові. Український політик та екскомандир полку "Азов", має звання підполковника Національної гвардії України. Лідер політичної партії "Національний корпус" та народний депутат України 8-го скликання.

Мав перший юнацький розряд з боксу, також займався ножовим боєм, фехтуванням, практичною стрільбою.

У 2001 році закінчив з відзнакою історичний факультет Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Дипломне дослідження було присвячене діяльності Української повстанської армії. Працював викладачем історії.

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Політична кар'єра

За інформацією Чесно, Білецький є найбільшим прогульником засідань серед усіх депутатів Верховної Ради за 2,5 роки роботи 8 скликання. Також політик не публікує звітів про роботу народного депутата.

З 2002 року очолював харківський загін Всеукраїнської організації "Тризуб" ім. Степана Бандери. У 2003 році розпочав активну співпрацю з харківським осередком СНПУ. У 2006 році балотувався до ВРУ від Української консервативної партії.

З початку 2012 року до закінчення Революції Гідності був політв’язнем режиму Януковича. До цього багато років очолював націоналістичні організації "Патріот України" (члени якої у листопаді 2013 року склали кістяк новоутвореного "Правого сектора") та "Соціал-Національна Асамблея", брав участь в акції "Україна без Кучми".

Андрій Білецький на з'їзді партії / Фото wikimedia.org

Був членом військової ради "Народного Фронту". Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, від початку каденції є позафракційним.

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З 2014 року – народний депутат 8 скликання. Обраний за мажоритарним виборчим округом №217 (м. Київ, частина Оболонського району) як самовисуванець: політик Зорян Шкіряк тоді зняв свою кандидатуру та підтримав Білецького. На виборах тоді представив передвиборчу програму, що складається лише з трьох гасел: "Сильна нація! Чесна влада! Могутня держава!"

29 січня 2018 року в Києві "Національний корпус" Білецького провів присягу 600 представників "національних дружин".

У 2019 році балотувався до Верховної Ради від ВО "Свобода" ("Об’єднаних націоналістів") – №2 у списку як безпартійний.

Російсько-українська війна

13 червня 2014 року батальйон "Азов" під керівництвом Андрія Білецького брав участь у звільненні Маріуполя від бойовиків.Крім того, бійці "Азову" взяли в полон самопроголошеного мера Маріуполя Олександра Фоменка. Білецький отримав звання Почесного громадянина Маріуполя.

2 серпня 2014 року п’ятий президент України Петро Порошенко нагородив Андрія Білецького орденом "За мужність" III ступеня "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України".

Скандали

У 1999 році разом з групою харківських спортсменів-націоналістів здійснив спробу виїхати на війну в Косово для боротьби з експансією на Балканах.

11 березня 2019 року Андрій Білецький заявив, що за наказом президента Петра Порошенка заступник голови СБУ Віктор Кононенко готує вбивство лідерів "Національного корпусу" та "національних дружин".

Крім того, Андрій Білецький фігурує на записах СБУ з кабінету Сергія Чоботаря: він обговорює незаконну купівлю пістолета для його друга, Вадима Трояна.

8 травня адвокат Масі Найєм заявив, що лідер Національного корпусу Андрій Білецький і члени цієї організації побили активістів Назарія Кравченка та Сергія Філімонова на зустрічі, організованій нібито для бесіди з Білецьким. За словами адвоката, у активістів "вимагали дати інформацію, хто замовив медійну підтримку активіста Сергія Стерненка".