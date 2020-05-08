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      Колишні "азовці" заявляють, що через підтримку Стерненка їх побив Білецький

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      Білецького звинувачують у побитті колишніх "азовців" через підтримку Стерненка
      Білецького звинувачують у побитті колишніх "азовців" через підтримку Стерненка / nationalcorps.org

      Активіст та колишній "азовець" Назарій Кравченко заявив, що його з іншим активістом Сергієм Філімоновим запросив на "зустріч" лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький. Як заявляє Кравченко, уся зустріч зводилася до переконань активістів не підтримувати Сергія Стерненка, а головними аргументами були допити і удари в голову.

      Про невдалу зустріч з колишніми побратимами Назарій Кравченко розповів у своєму фейсбуці.

      Важливо Скоро будем тебя кончать, – Сергій Стерненко про погрози, три замахи та опір кілерам

      Як з'ясувалося, бесіда колишніх побратимів і не планувалася. Бо нас пів ночі колективно намагались переконати не підтримувати Сергія Стерненка,
      – заявив активіст.

      У пості він написав, що "головними аргументами були удари в голову та допити", але вже у коментарях уточнив, що мовиться саме про побиття і незаконне утримування.

      "Дякую усім побратимам за їх час та натхнення у спробах переконати мене, але хочу заявити, що буду й далі підтримувати Сергія. Своїх не кидають", – резюмував Назарій Кравченко.

      Розповів про невдалу зустріч і адвокат Масі Найєм. Він заявив, що Кравченка і Філімонова буквально побили.

      Зустрічі фактично не було – їх били, зокрема і сам Андрій (Білецький – 24 канал). Вимагали дати інформацію про те, хто замовив медійну підтримку Сергія Стерненка. Ну що ж, дякуємо за дуже тонкий натяк,
      – заявив адвокат.

      Що відомо про справу Сергія Стерненка?На Сергія Стерненка в Одесі скоювали одразу 3 напади з різницею всього у 4 місяці. Ця справа стосується останнього – 24 травня 2018 року.

      Тоді активіст, захищаючи себе і свою дівчину, завдав смертельних ножових поранень одному з нападників. Іншого відпустили правоохоронці, і той втік з України.

      За оголошення підозри одеському активісту передовім виступали колишні регіонали, найбільше – Андрій Портнов. Крім того, з певних причин дуже явно хотіла підозри для Стерненка Ірина Венедіктова.

      Нині ж йому готуються оголосити підозру через буцімто умисне вбивство, коли внаслідок нападу помер не активіст, а сам нападник.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України "Азов" Андрій Білецький Сергій Стерненко
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