Колишні "азовці" заявляють, що через підтримку Стерненка їх побив Білецький

Активіст та колишній "азовець" Назарій Кравченко заявив, що його з іншим активістом Сергієм Філімоновим запросив на "зустріч" лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький. Як заявляє Кравченко, уся зустріч зводилася до переконань активістів не підтримувати Сергія Стерненка, а головними аргументами були допити і удари в голову.

Про невдалу зустріч з колишніми побратимами Назарій Кравченко розповів у своєму фейсбуці.

Важливо Скоро будем тебя кончать, – Сергій Стерненко про погрози, три замахи та опір кілерам

Як з'ясувалося, бесіда колишніх побратимів і не планувалася. Бо нас пів ночі колективно намагались переконати не підтримувати Сергія Стерненка,

– заявив активіст.

У пості він написав, що "головними аргументами були удари в голову та допити", але вже у коментарях уточнив, що мовиться саме про побиття і незаконне утримування.

"Дякую усім побратимам за їх час та натхнення у спробах переконати мене, але хочу заявити, що буду й далі підтримувати Сергія. Своїх не кидають", – резюмував Назарій Кравченко.

Розповів про невдалу зустріч і адвокат Масі Найєм. Він заявив, що Кравченка і Філімонова буквально побили.

Зустрічі фактично не було – їх били, зокрема і сам Андрій (Білецький – 24 канал). Вимагали дати інформацію про те, хто замовив медійну підтримку Сергія Стерненка. Ну що ж, дякуємо за дуже тонкий натяк,

– заявив адвокат.

Що відомо про справу Сергія Стерненка?На Сергія Стерненка в Одесі скоювали одразу 3 напади з різницею всього у 4 місяці. Ця справа стосується останнього – 24 травня 2018 року.



Тоді активіст, захищаючи себе і свою дівчину, завдав смертельних ножових поранень одному з нападників. Іншого відпустили правоохоронці, і той втік з України.



За оголошення підозри одеському активісту передовім виступали колишні регіонали, найбільше – Андрій Портнов. Крім того, з певних причин дуже явно хотіла підозри для Стерненка Ірина Венедіктова.



Нині ж йому готуються оголосити підозру через буцімто умисне вбивство, коли внаслідок нападу помер не активіст, а сам нападник.