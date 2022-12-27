Так, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что украинцы не должны расслабляться. Кстати, накануне он призвал всех не волноваться и иметь терпение.

Обратите внимание Ермак дал сигнал о грядущей военной кампании в Крыму, – Politico

В Украине анонсировали важные события

Впереди – важные события. Не имеем права расслабляться, потому что у нас важная цель – выход на границы 1991 года,

– заявил Ермак.

Как именно будет происходить этот выход на границы и когда – пока неизвестно. Но точно можно сказать, что эти важные события – будут радостными для украинцев.

Ермак отреагировал на возможность окончания войны к весне 2023 года

Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов сделал прогноз, что война закончится к весне 2023 года. Андрей Ермак прокомментировал это:

"Звучит, будто эта фраза заместителя министра обороны Украины – это мечта. Конечно, миллионы украинцев мечтают, чтобы эта война завершилась как можно скорее. Впрочем, я буду более реалистичным", – заявил руководитель ОП.

Ермак также подчеркнул, что в этом году Украина добилась успехов на поле боя, освободив Херсон и продвинувшись на Харьковском направлении. Впрочем, война продолжается. Глава ОП добавил, что не готов назвать точный день, когда закончатся боевые действия.