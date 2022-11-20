Во время выступления на Международном форуме по безопасности в Галифаксе Андрей Ермак подчеркнул, что мы каждую минуту делаем все возможное, чтобы наша общая с партнерами победа наступила как можно быстрее. Однако глава ОП сомневается, что это произойдет до весны. Детальнее пишет 24 канал.

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"Это точно произойдет", – Ермак о нашей победе

Ермак отреагировал на прогноз замминистра обороны, что война завершится к весне.

Звучит, будто эта фраза заместителя министра обороны Украины – это мечта. Конечно, миллионы украинцев мечтают, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Впрочем, я буду более реалистичным,

– отметил руководитель ОП.

Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что в этом году Украина добилась успехов на поле боя, освободив Херсон и продвинувшись на Харьковском направлении. Впрочем, война продолжается, подчеркнул Ермак и добавил, что не готов назвать точный день, когда это произойдет.

Также глава ОП отметил, что вопреки негативным прогнозам относительно устойчивости Украины в начале вторжения, сейчас большинство людей в мире убеждены в нашей неотвратимой победе. "Каждый день, ежеминутно мы делаем все возможное, чтобы наша общая с партнерами победа наступила как можно быстрее", – подчеркнул Ермак.

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Украина вскоре вернет Крым: прогнозы Гаврилова

Недавно генерал-майор в отставке, заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью Sky News дал прогноз об освобождении от оккупантов Крыма и окончании войны. По его мнению, нашим военным удастся вернуться к полуострову до конца декабря 2022 года.

Что касается завершения войны, то заместитель министра обороны отметил, что это может произойти до весны следующего – 2023 года. Также Гаврилов подчеркнул, что Украина будет воевать до победы.

Обратите внимание! Ранее глава украинской разведки заявил, что наступает решающий период в войне в Украине. Также Кирилл Буданов спрогнозировал завершение войны уже весной 2023 года.

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