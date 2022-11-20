Під час виступу на Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі Андрій Єрмак підкреслив, що ми щохвилини робимо все можливе, аби наша спільна з партнерами перемога настала якнайшвидше. Однак, очільник ОП сумнівається, що це станеться до весни. Детальніше пише 24 канал.

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"Це точно станеться", – Єрмак про нашу перемогу

Єрмак відреагував на прогноз заступника міністра оборони, що війна завершиться до весни.

Звучить, ніби ця фраза заступника міністра оборони України, - це мрія. Звісно, мільйони українців мріють, аби ця війна завершилася якомога швидше. Утім, я буду більш реалістичним,

– зазначив керівник ОП.

Високопосадовець підкреслив, що цього року Україна досягла успіхів на полі бою, визволивши Херсон і просунувшись на Харківському напрямку. Втім, війна триває, наголосив Єрмак та додав, що не готовий назвати точний день, коли це станеться.

Також очільник ОП зазначив, що усупереч негативним прогнозам щодо стійкості України на початку вторгнення, наразі більшість людей у світі переконані в нашій невідворотній перемозі. "Кожного дня, щохвилини ми робимо усе можливе, аби наша спільна з партнерами перемога настала якомога швидше", – наголосив Єрмак.

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Україна невдовзі поверне Крим: прогнози Гаврилова

Нещодавно генерал-майор у відставці, заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов в інтерв'ю Sky News дав прогноз щодо звільнення від окупантів Криму та закінчення війни. На його думку, нашим військовим вдасться повернутися до півострова до кінця грудня 2022 року.

Що ж стосується завершення війни, то заступник міністра оборони зазначив, що це може статися до весни наступного – 2023 року. Також Гаврилов підкреслив, що Україна воюватиме до перемоги.

Зверніть увагу! Раніше глава української розвідки заявив, що настає вирішальний період у війні в Україні. Також Кирило Буданов спрогнозував завершення війни вже навесні 2023 року.

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