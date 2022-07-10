Конгрессмен из США раскритиковала коллегу, выдвинувшую претензии к Ермаку

Конгрессмен Виктория Спартц называла ряд претензий, которые имеет к руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку. Теперь ее коллега, ответственная за Украину в Конгрессе, Марси Каптур выступила в поддержку нашего президента в этом вопросе.

Спартц призвала Зеленского решить вопрос с Ермаком. Каптур обвинила ее в том, что такими действиями он опрометчиво помогает путину.

К теме Зеленский должен решить эту проблему: конгрессмен Спартц объявила список претензий к Ермаку

Какие претензии опубликовала Спартц

Они касаются дела вагнеровцев, переговоров с кремлем и сдачи Херсона. Список появился на сайте 9 июля.

Спартц написала, что знает и понимает, что президент Зеленский все время тратит на то, чтобы создать международную поддержку для защиты Украины. Но она убеждена, что у него есть неотложная внутренняя проблема, которую нужно решить. Конгрессмен имела в виду сам вопрос по Ермаку.

Накануне член Палаты представителей США обратилась к президенту США Джо Байдену. Просила его проверить возможные связи главы Офиса Президента Андрея Ермака с Россией.

Каптур о подигрывании путину такими заявлениями

Марси Каптур из Демократической партии в своем заявлении по поводу действий Спартц подчеркнула, что Конгресс США инициировал поддержку Украины в ее героических усилиях защититься и прекратить жестокую войну России.

Хотя некоторые члены могут стремиться посеять разногласия и разжечь напряженность, в целом Конгресс Соединенных Штатов твердо поддерживает президента Зеленского и его руководство, в то время как Украина борется за свое выживание.

– заявила Каптур.

По ее словам, уровень и масштабы сотрудничества США с ОП не дают повода для сомнения в лояльности любого чиновника. Капюшон обвинила Спартц в том, что та играет на руку путину.

"Те, кто распространяет дикие нарративы, направленные на подрыв позиций украинских чиновников во время войны, опрометчиво помогают путину и его пропагандистам. США отданы победе Украины, и у украинского народа нет большего друга", – настаивает Каптур.

Ответственная за Украину в Конгрессе заверила, что США как союзники продолжат работать бок о бок с президентом Зеленским и его офисом, чтобы прекратить войну.

Как отреагировали в Украине на такие заявления

Довольно резкой была реакция нашего МИДа на такие упреки. Спикер министерства Олег Николенко сначала поблагодарил США за поддержку в противостоянии российской агрессии. Но его удивило заявление конгрессмена. Он убежден, что ее действия – нескрываемая попытка вернуть в американскую политику нарративы, распространяемые россией. Речь идет о каких-то связях руководства Украины со страной-агрессором. И это делается для того, чтобы вовлечь наше государство во внутреннюю политику США.

По просьбе Спартц к Джо Байдену по поводу проверки Ермака отреагировала и вице-премьер Ирина Верещук. По ее словам, в заявлении Спартца есть серьезные намеки в адрес руководителя Офиса Президента нашей страны. По мнению украинской политики, содержание и тональность письма госпожи Спартц выглядят странно.

В то же время эксперты считают эти перипетии обычными политическими интригами. Политолог Владимир Фесенко говорил, что сейчас очевидно: это были такие выдумки. По мнению политолога, это существенно не повлияет на помощь США. Владимир Фесенко подчеркнул, что в принципиальных вопросах военной поддержки Украины существует двухпартийный консенсус. Когда приезжают американские конгрессмены – там есть и республиканцы и демократы.

Детальнее от Фесенко о письме Спартц: смотрите видео