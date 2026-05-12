Ермаку объявили подозрение: его адвокат говорит, что это "было неожиданно"

Адвокат экс-главы Офиса Президента Андрея Ермака отвергает обвинения в его причастности к легализации 460 миллионов гривен. Более того, он "не ожидал" вручения подозрения.

Об этом адвокат Игорь Фомин сообщил в эфире Суспильного.

Что говорит сторона защиты?

После вручения подозрения Андрею Ермаку его адвокат заявил журналистам, что считает его "безосновательным".

Не надо быть профессиональным юристом, чтобы спросить себя: чьи средства должен был отмывать Ермак в каком-то строительстве? Как по мне, эта вся ситуация является спровоцированной этим публичным давлением,

– считает Игорь Фомин.

Он также добавил, что для стороны защиты стало неожиданным вручение подозрения. Адвокат заверил, что и в дальнейшем будет предоставлять правовую оценку действиям по делу.

Кроме того, Фомин отреагировал на обнародованные пленки, где упоминается, вероятно, экс-глава Офиса Президента.

Ну, пленки, ну, какое мы имеем отношение к любым пленкам. Вы там слышали голос господина Ермака где-то, хоть раз?,

– спросил адвокат Фомин.

Как отреагировал Ермак?

Для журналистов "Украинской правды" Андрей Ермак 11 мая ответил, что "не будет сейчас ничего комментировать". Мол, даст ответ после завершения следственных действий.

На уточнение медиа о причастности к строительству кооператива "Династия" Ермак сказал, что якобы не имеет никакого дома, а только одну квартиру и одну машину.

"Схемы" спросили, принадлежит ли ему прозвище "Хирург" на пленках, на что экс-глава ОП ответил: "Мое имя Андрей Ермак, другого имени у меня нет".

В чем подозревают Ермака?

УП со ссылкой на источники 11 мая сообщала о проведении следственных действий, связанных с бывшим главой Офиса Президента Андреем Ермаком.

Впоследствии НАБУ и САП подтвердили, что разоблачили организованную группу, которая могла легализовать 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом.

Одному из ее участников вручили подозрение. Речь идет об экс-главе ОП. Ему может грозить от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.