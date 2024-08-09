По словам Ермака, подобные должности есть и в ряде мировых государств, в частности США. Чиновник также рассказал, как распределяются полномочия между ним и, например, главой МИД Дмитрием Кулебой.

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Что сказал Ермак о своей международной работе

Глава ОП отметил, что, в отличие от Украины, во многих странах очень много вопросов делегируют президента к советникам по вопросам национальной безопасности и советникам по вопросам внешней политики.

В то же время, как отметил Ермак, в Украине такой формат традиционно "не очень" использовался. А сейчас же многие функции по международным отношениям выполняет Офис Президента.

Я думаю, никто не будет спорить, что главным дипломатом страны является именно президент Владимир Зеленский, и мы видим это по результатам. И поэтому, безусловно, как руководитель ОП, выполняя поручения президента, я занимаюсь многими вопросами. В этом смысле я работаю, если сравнивать, как в других странах работают советники по вопросам национальной безопасности,

– рассказал глава ОП.

Ермак подчеркнул важность своих контактов с ключевыми советниками по вопросам национальной безопасности, в том числе с Джейком Салливаном из США и Йенсом Плетнером из Германии. Он назвал их "коллегами".

Отвечая на вопрос о потенциальной необходимости внесения изменений в законодательство Украины в свете этих дискуссий, Ермак объяснил, что такие вопросы не относятся к его компетенции, заявив, что инициирование законодательных изменений не входит в его полномочия.

Какая разница в его полномочиях и главы МИДа

Андрей Ермак также обсудил распределение обязанностей между собой и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, подчеркнув их "хорошие отношения".

Глава ОП отметил текущие вызовы, связанных с военными действиями России против Украины, отметив наличие значительных российских сетей влияния в разных странах, в частности на глобальном Юге.

"Это и медиа, это и общение с элитами региональными и так далее. И поэтому сегодня вот такая традиционная дипломатия, к сожалению, имеет пределы свои. А нам сегодня надо достигать результаты, не имея этих границ. И поэтому мы работаем все как команда президента", – объяснил Ермак.

Он отметил, что не видит проблем по разграничению этих полномочий, и что противоречий нет, поскольку главным дипломатом является президент.

Андрей Ермак отметил о разграничении своих полномочий, утверждая: "Мои полномочия заканчиваются там, где заканчиваются указания президента". Он признал, что характер этих указаний может быть разным, но подчеркнул роль президента Зеленского как главного дипломата, отметив, что "четко понимает" обязанности Министерства иностранных дел и его руководителя, министра Дмитрия Кулебы.

Как яркий пример дипломатических усилий президента Ермак указал на участие Зеленского в ежегодной встрече Американской национальной ассоциации губернаторов в США. Во время этого мероприятия украинский лидер пообщался со многими губернаторами, включая губернатора Миннесоты Тима Волца, который впоследствии стал кандидатом в вице-президента от Демократической партии, подытожил Ермак.

Как Ермак договаривался с Сийярто по вопросу нацменьшинств

Ермак рассказал, что у него вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой был "очень откровенный разговор" с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто во время визита последнего в Ужгород в январе 2024 года.

И мы сказали: смотри, вы хотите вернуться максимально к законодательству, которое было несколько лет назад. У нас есть четкое понимание, в каких вопросах это невозможно. Но объясните, в чем вы видите проблему сейчас? И мы готовы искать выход, исходя одновременно из того, что венгерское сообщество на Закарпатье – это в первую очередь украинские граждане,

– подчеркнул глава ОП.

Он отметил, что Сийярто заверили, что Украина готова пойти навстречу Венгрии в вопросах, где не видит рисков, а где-то – готова предложить компромиссные решения.

По словам Ермака, для этой работы была создана группа, в которую входят все профильные министры. Глава Офиса Президента также знает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил во время встречи с Владимиром Зеленским, что он положительно оценивает то, как происходит этот разговор.

Кроме того, Ермак подчеркнул, что главным принципом в переговорах с Будапештом остается защита национальных интересов Украины.