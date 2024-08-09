За словами Єрмака, подібні посади є й у низці світових держав, зокрема США. Посадовець також розповів, як розподіляються повноваження між ним та, наприклад, главою МЗС Дмитром Кулебою.

Цікаво Єрмак відповів, чи бачить загрози для України у разі перемоги Трампа на виборах у США

Що сказав Єрмак про свою міжнародну роботу

Глава ОП зазначив, що, на відміну від України, у багатьох країнах дуже багато питань делегують президента до радників із питань національної безпеки та радників із питань зовнішньої політики.

Водночас, як зауважив Єрмак, в Україні такий формат традиційно "не дуже" використовувався. А наразі ж багато функцій щодо міжнародних відносин виконує Офіс Президента.

Я думаю, ніхто не буде сперечатися, що головним дипломатом країни є саме президент Володимир Зеленський, і ми бачимо це за результатами. І тому, безумовно, як керівник ОП, виконуючи доручення президента, я займаюся багатьма питаннями. В цьому сенсі я працюю, якщо порівнювати, як в інших країнах працюють радники з питань національної безпеки,

– розповів очільник ОП.

Єрмак підкреслив важливість своїх контактів з ключовими радниками з питань національної безпеки, в тому числі з Джейком Салліваном зі США та Єнсом Плетнером з Німеччини. Він назвав їх "колегами".

Відповідаючи на запитання про потенційну необхідність внесення змін до законодавства України у світлі цих дискусій, Єрмак пояснив, що такі питання не належать до його компетенції, заявивши, що ініціювання законодавчих змін не входить до його повноважень.

Яка різниця у його повноваженнях і глави МЗС

Андрій Єрмак також обговорив розподіл обов'язків між собою та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, підкресливши їхні "гарні стосунки".

Глава ОП наголосив на поточних викликах, пов'язаних з воєнними діями Росії проти України, відзначивши наявність значних російських мереж впливу в різних країнах, зокрема на глобальному Півдні.

"Це і медіа, це і спілкування з елітами регіональними й так далі. І тому сьогодні ось така традиційна дипломатія, на жаль, має межі свої. А нам сьогодні треба досягати результати, не маючи цих меж. І тому ми працюємо всі як команда президента", – пояснив Єрмак.

Він наголосив, що не бачить проблем щодо розмежування цих повноважень, і що суперечностей немає, оскільки головним дипломатом є президент.

Андрій Єрмак наголосив на розмежуванні своїх повноважень, стверджуючи: "Мої повноваження закінчуються там, де закінчуються вказівки президента". Він визнав, що характер цих вказівок може бути різним, але підкреслив роль президента Зеленського як головного дипломата, зазначивши, що "чітко розуміє" обов'язки Міністерства закордонних справ та його очільника, міністра Дмитра Кулеби.

Як яскравий приклад дипломатичних зусиль президента Єрмак вказав на участь Зеленського у щорічній зустрічі Американської національної асоціації губернаторів у США. Під час цього заходу український лідер поспілкувався з багатьма губернаторами, включаючи губернатора Міннесоти Тіма Волца, який згодом став кандидатом у віцепрезидента від Демократичної партії, підсумував Єрмак.

Як Єрмак домовлявся з Сіярто стосовно питання нацменшин

Єрмак розповів, що в нього разом з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою була "дуже відверта розмова" з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто під час візиту останнього в Ужгород у січні 2024 року.

І ми сказали: дивись, ви хочете повернутись максимально до законодавства, яке було декілька років тому. У нас є чітке розуміння, в яких питаннях це неможливо. Але поясніть, у чому ви бачите проблему зараз? І ми готові шукати вихід, виходячи водночас з того, що угорська спільнота на Закарпатті – це в першу чергу українські громадяни,

– наголосив глава ОП.

Він зауважив, що Сіярто запевнили, що Україна готова піти назустріч Угорщині в питаннях, де не бачить ризиків, а десь – готова запропонувати компромісні рішення.

За словами Єрмака, для цієї роботи було створено групу, до якої входять усі профільні міністри. Глава Офісу Президента також знає, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відзначив під час зустрічі з Володимиром Зеленським, що він позитивно оцінює те, як відбувається ця розмова.

Окрім того, Єрмак підкреслив, що головним принципом у переговорах з Будапештом залишається захист національних інтересів України.