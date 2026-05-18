Продолжу делать то, что делал, – Ермак впервые прокомментировал дело после выхода из СИЗО

Андрей Ермак впервые после выхода из СИЗО вышел на связь. Он в очередной раз заявил о своей невиновности, отметив намерение защищать свою позицию в правовом поле и продолжать деятельность в Украине.

Об этом стало известно из его сообщения в телеграм-канале.

Смотрите также Кто внес остаток залога, чтобы Ермак вышел из СИЗО, – расследование "Схем"

Что после выхода из СИЗО заявил Ермак?

Напомним, 18 мая после внесения всей суммы залога в размере 140 миллионов гривен Андрея Ермака выпустили из СИЗО.

После выхода он впервые обратился к своей аудитории в телеграмм-канале. Политик поблагодарил всех, кто присоединился к внесению залога – как личным знакомым, так и тем, с кем раньше встречаться не приходилось.

Спасибо всем, кто поддерживает меня в этот непростой момент. Справедливость стоит того, чтобы за нее бороться,

– добавил Ермак.

Также он в очередной раз заявил о своей невиновности и отрицает все обвинения в свою сторону. Экс-глава ОП отметил, что уважает закон, поэтому и в дальнейшем будет продолжать защищать свою позицию и репутацию в правовом поле.

Ермак отметил, что не покидал страну и не планирует этого делать. По его словам, он и в дальнейшем продолжит свою деятельность, направленную на поддержку государства, в частности военных, пленных и граждан, нуждающихся в помощи.

Я никуда не убегал и не собираюсь. Я остаюсь в Украине и продолжу делать то, что делал все это время – работать на пользу моего государства, помогать военным, пленным и людям, которые нуждаются в поддержке,

– написал экс-глава ОП.