Андрей "Капа" Глембоцкий погиб в августе 2022-го, в год перед своим 50-летним юбилеем. Без любимого мужа осталась жена Алина, а без отца – трое детей. В частности, маленькая дочь Ульяна, родившаяся за несколько недель перед смертью воина, который специально вернулся из Израиля, чтобы защищать Родину от врага.

С того момента уже более двух лет Алина борется за помощь, которую ей по закону положено получать от государства, но до сих пор не получила ничего. Почему так произошло? Этот вопрос стоит задавать командиру подразделения Сергею Вербицкому, где служил Андрей. Все указатели направлены в его сторону. В то же время сам командир, похоже, имеет собственные причины, чтобы не раскрывать все карты.

В этом материале 24 Канала вы узнаете, кем был боец Андрей Глембоцкий со слов военных, которые вместе с ним давали отпор агрессору в те ожесточенные, первые месяцы войны. Какие юридические круги ада сейчас приходится проходить жене Алине. Познакомитесь с командиром Вербицким, к которому мы обращались за комментариями, и, наконец, найдете ответ на вопрос, как можно избежать подобных историй в будущем.

История "Капы" и его гибели

Для Андрея Глембоцкого война началась в 2014-м – с кровавых февральских дней Революции Достоинства. И это если не вспоминать о ноябрьской ночи за несколько месяцев до того, когда "Беркут" избил студентов, среди которых был и Глембоцкий.

Он был и среди тех 200 человек, которые стояли на Майдане в самую опасную ночь с 19 на 20 февраля прямо-таки напротив ОМОНовцев (беркутовцев – 24 Канал),

– делится брат Глембоцкого, также Андрей.



Андрей Глембоцкий на Майдане во время Революции Достоинства / Фото предоставлено 24 Каналу

После начала российской агрессии на Востоке Андрей вступил в общественную патриотическую организацию Украинский Легион, где прошел военную подготовку. Впоследствии стал инструктором в соответствующей ОО в должности командира роты.

После этого обстоятельства в жизни Андрея сложились так, что он вместе с семьей переехал в Израиль, где и жил до начала полномасштабного вторжения. Хотя и семья Глембоцких тогда находилась за сотни километров от Родины, утро 24 февраля, как и для всех украинцев, началось для нее со взрывов.

Рано утром, когда Андрей вернулся как раз с работы, он меня разбудил и сказал, что... взрывы. Два, может, три дня, он ходил просто как в воду опущенный. Ему тяжело далось это решение: выбор между страной и семьей. Он понимал, что обязан нами заниматься, но у него был еще один долг,

– рассказывает нам жена Алина.

По словам любимой Андрея, она не спорила с мужем, когда тот сообщил о решении отправиться на фронт, хотя супруги ждали ребенка. Прибыл Глембоцкий в Украину в начале марта вместе с другими неравнодушными добровольцами. Стал он, по словам одного из побратимов, командиром отделения в Интернациональном легионе.



Андрей "Капа" Глембоцкий на фронте после возвращения в Украину из Израиля / Фото предоставлено 24 Каналу

Боец с позывным "Первый" вспоминает, что как раз таки тогда познакомился с Андреем "Капой" Глембоцким. Поскольку в то время в новообразованном Легионе царил хаос, побратимы отправились искать другое место для службы. В конце концов, как они думали, присоединились к подразделению "Ведьмак" Сил специальных операций ВСУ.

Сказать прямо, что "Капа" и "Первый" стали бойцами этого подразделения – трудно, поскольку возникли определенные трудности с их оформлением. Об этих "юридических нюансах", которые и сейчас являются преградой для того, чтобы Алина получала выплаты от государства, мы объясним в следующем блоке этого материала, а пока считали бы нужным рассказать, как Андрей погиб, защищая Украину от врага.

В начале лета 2022-го Андрей Глембоцкий на небольшой промежуток времени вынужден был покинуть Украину. Он поехал в Израиль к жене на роды. Не успел лишь немного – прибыл на следующий день после того, как родилась Ульяна. После возвращения в строй он служил на Харьковщине.



Андрей Глембоцкий с женой Алиной после рождения дочери в июле 2022 года / Фото предоставлено 24 Каналу

12:30, 23 августа 2022 года. Андрей на выполнении боевого задания. Воин едет на машине в районе лесной местности села Слобожанское. Рядом с ним – побратим Руслан. Машина подрывается на мине. Оба бойца погибают.

Сослуживцы отмечают, что в тот период активно происходила подготовка к контрнаступлению ВСУ в Харьковской области. Андрей "Капа" Глембоцкий должен был быть одним из тех военных, что, начиная с 6 сентября, встречали украинцев в деоккупированных городах и селах.

В детали вдаваться не будем, однако заметим, что задание, во время которого погиб "Капа", заключалось в том, чтобы зайти в тыл врага и корректировать артиллерию. Дорога, на которой подорвалась машина военных, была хорошо знакомой для наших ребят – по ней Андрей уже ездил накануне. Однако, похоже, что ночью на соответствующий участок зашла вражеская ДРГ, заминировав ее.

Со слов побратимов Андрея Глембоцкого известно, что он фактически руководил группой иностранцев в подразделении ССО "Ведьмак". Бойцы, с которыми мы общались, вспоминают "Капу" как хорошего в общении человека, надежного и верного товарища, патриота своей страны.

Военный "Арчер" рассказал, что после одной из тренировок увидел у Андрея татуировки с Тарасом Шевченко на груди.

Я к нему говорю: "А ты же вроде из Израиля. Что Тарас Шевченко делает у тебя на груди?". Он отвечает: "Нет, из Украины", – говорит: "Я патриот, мне нравится этот поэт, я люблю украинские стихи",

– рассказывает свой диалог с Андреем боец "Арчер".



Семья Глембоцких после рождения девочки Ульяны / Фото предоставлено 24 Каналу

В чем самая большая юридическая проблема

Согласно постановлению правительства, семья погибшего на фронте военнослужащего может получить от государства 15 миллионов гривен. Именно за эти средства уже более 2 лет борется Алина, жена Андрея "Капы", чтобы иметь возможность обеспечивать трех детишек. Главное препятствие: хотя и Андрей фактически выполнял боевые задачи на Харьковщине в разгар подготовки к контрнаступлению, он не был зачислен в списки личного состава соответствующей воинской части.

Почему человеку, который не является официально военнослужащим, было выдано оружие, а затем отправлено выполнять боевые задачи в роли командира группы, – вопрос, на который можно ответить, но для этого нужно знать все юридические нюансы этой истории.

Прежде всего, когда Андрей Глембоцкий приехал из Израиля в Украину и намеревался воевать в Интернациональном легионе, он, грубо говоря, считался участником Движения сопротивления.

После того как Глембоцкий узнал вместе с собратьями о подразделении ССО "Ведьмак", он отправился на обучение, подписав документ о "конфиденциальном сотрудничестве". По словам товарищей бойца, они также подписали подобные документы, принимая на веру слова командования подразделения о том, что впоследствии они будут официально оформлены. А статус "конфидентов" – это временность, обусловленная тем, что якобы нет возможности их быстро зачислить в списки личного состава.

Один из собратьев Андрея на условиях анонимности рассказал нам, что Глембоцкий время от времени вспоминал, что проходит время, а порядок с документами командование так и не наводит. Вместо этого руководство подразделения кормило обещаниями бойцов, что со дня на день они таки будут оформлены. Однако этого не произошло так и до момента гибели Андрея "Капы".

Жена Глембоцкого констатировала, что ей даже лично не сообщили о смерти мужа. Это она узнала только от товарищей павшего бойца.

Руководство в воинской части даже не набралось мужества позвонить мне лично сообщить, что мой муж погиб. Ни, извещения, ничего... Отношение такое, будто мы здесь никто,

– отмечает Алина.



На фотографии Глембоцкий с любимой беременной женой и первенцем / Фото предоставлено 24 Каналу

С тех пор продолжаются судебные процессы за право семьи Андрея "Капы" получить денежную выплату от государства. Адвокат Сергей Клопков, который помогает Алине, рассказал нам, что суд в нескольких инстанциях постановил не удовлетворять иск о зачислении Андрея Глембоцкого в воинскую часть и признании противоправным того факта, что этого не было сделано.

Однако не все потеряно, как констатирует адвокат. Дело Алины дошло уже до кассационной коллегии Верховного суда Украины. Она постановила открыть кассационное производство на решения судов предыдущих инстанций. В ближайшей перспективе следует надеяться на решение, хотя и не факт, что оно будет в пользу Алины.

Важным является также такой факт: несмотря на то, что погибший Андрей Глембоцкий не считается военнослужащим, Министерство ветеранов признало его участником боевых действий, выдав соответствующую справку его семье. Однако для того, чтобы претендовать на социальную защиту от государства, Алине нужно посетить Харьков, ведь там ее место регистрации. Такой возможности жена павшего бойца, по ее же словам, физически не имеет, поскольку воспитывает троих детей в Израиле.

После общественного резонанса несколько месяцев назад на историю Алины обратили внимание народные депутаты и чиновники в правительственных кругах. На условиях анонимности мы общались и с теми, и с теми. Они заверили, что готовят документы, чтобы Андрея признали военнослужащим, а Алина получила выплату. Вероятно, речь идет о проведении служебного расследования, на основе которого будет решаться соответствующий вопрос.

Однако, как отмечает адвокат Сергей Клопков, прошло уже более 1,5 месяца от первого предоставленного обещания. Прогресс не отслеживается.

Кто должен понести ответственность

Как мы упоминали, вместе с Андреем в машине погиб его побратим Руслан. Вероятно, боец также не был на тот момент официально оформлен, но его, скорее всего, внесли в списки задним числом. Почему подобный трюк не удалось провернуть с Андреем – это вопрос стоит задавать командованию части. После разговоров с семьей Глембоцкого и его собратьями, мы пришли к выводу, что ответственность за невнесение Андрея в списки части лежит на Сергее Вербицком – командире подразделения ССО "Ведьмак".

Мы звонили Сергею Вербицкому за день до публикации этого материала несколько раз, в частности, на все возможные мессенджеры. Ответа не получили, поэтому решили отправить ему сообщение с перечнем вопросов. В то же время мы подчеркиваем, что даже после публикации этого текста, мы готовы были бы услышать Сергея Вербицкого и представить публичной общественности его позицию.

Собственно, Сергей Вербицкий человек публичный и влиятельный. Скажем, он был гостем различных интервью на украинском телевидении, где, среди прочего, рассказывал, что поддерживает связь с близкими бойцов, которые отдали свою жизнь на фронте.

Их семьи – это наши семьи. У нас были ребята, у которых были дети... И это наша семья, за которую мы будем стоять до конца... Если жена потеряла мужа, мы будем ей родней,

– рассказывал Сергей "Ведьмак" Вербицкий в интервью, которое было опубликовано 11 ноября 2022 года, то есть уже после гибели Андрея Глембоцкого.

По словам жены Андрея понятно, что Вербицкий не поддерживает связь с ней или с другими членами семьи Глембоцких. Такое же нам рассказывали собратья павшего воина на условиях анонимности.



Сергей "Ведьмак" Вербицкий дает интервью 5 Каналу / Скриншот сделан 24 Каналом 13.11.2024

Кроме того, источники 24 Канала в правоохранительных органах подтвердили наличие уголовного производства, открытого в ГБР против Вербицкого, из-за возможного незаконного обращения с оружием. Об этом мы также намеревались спросить у Вербицкого.

В любом случае, по словам военных, приоритетом сейчас является помощь Алине, а не привлечение к ответственности Вербицкого и относительно ситуации с Андреем, и уголовным производством в ГБР.

Что могло бы облегчить жизнь вдове

Подытоживая все, о чем мы писали выше, в целом существует несколько юридических путей, чтобы Алина Глембоцкая начала получать помощь от государства:

через суд добиться признания Андрея "Капы" военнослужащим;

через служебное расследование в отношении командования части.

В то же время народный депутат Соломия Бобровская видит альтернативный выход из этой ситуации, который, очевидно, не решит вопрос с единовременной выплатой в 15 миллионов гривен, но мог бы помочь на данном этапе обеспечить Алину и ее детей помощью со стороны государства.



Военный Глембоцкий вместе с беременной женой / Фото предоставлено 24 Каналу

В ходе общения с нами избранница заявила, что уже публично поднимала вопрос о законопроекте №7180, который был принят еще в конце марта 2022 года, чтобы дать социальную защиту всем, кто работает и в тылу врага, и кто приобщен к Движению сопротивления. Собственно, Андрей Глембоцкий, как нам ответил адвокат его жены, был участником этого Движения сопротивления до момента своей гибели.

Уже более двух с половиной лет Владимир Зеленский не подписывает этот законопроект, а также не накладывает на него вето. То есть документ просто лежит заблокированным. Мы неоднократно обращались в Офис Президента, чтобы они прокомментировали этот вопрос, однако ответа так и не получили в течение 3 недель. Представляется очевидным, что соответствующий документ сделал бы невозможным подобные ситуации в будущем, когда родственники погибших бойцов остаются абсолютно без всякой помощи государства из-за возможной халатности командования.

Так или иначе, но у адвоката Алины, у нее самой и у побратимов Андрея "Капы", с которыми мы общались, есть надежда на положительный финал в этой истории. Вместе с тем мы еще раз подчеркиваем, что готовы были бы говорить с Сергеем Вербицким в любое время.