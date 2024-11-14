Андрій "Капа" Глембоцький загинув у серпні 2022-го, у рік перед своїм 50-річним ювілеєм. Без коханого чоловіка залишилась дружина Аліна, а без батька – троє дітей. Зокрема, маленька донечка Уляна, що народилася за декілька тижнів перед смертю воїна, який спеціально повернувся з Ізраїля, аби захищати Батьківщину від ворога.

Від того моменту уже понад два роки Аліна бореться за допомогу, що їй за законом належить отримувати від держави, але досі не отримала нічого. Чому так сталося? Це питання варто ставити командиру підрозділу Сергію Вербіцькому, де служив Андрій. Усі вказівники направлені в його бік. Водночас сам командир, схоже, має власні причини, аби не розкривати всі карти.

У цьому матеріалі 24 Каналу ви дізнаєтесь, ким був боєць Андрій Глембоцький зі слів військових, які разом з ним давали відсіч агресору у ті запеклі, перші місяці війни. Які юридичні кола пекла наразі доводиться проходити дружині Аліні. Познайомитесь з командиром Вербіцьким, до якого ми звертались по коментар, зрештою, знайдете відповідь на запитання, як можна уникнути подібних історій у майбутньому.

Історія "Капи" та його загибелі

Для Андрія Глембоцького війна розпочалась у 2014-му – з кривавих лютневих днів Революції Гідності. І це якщо не згадувати про листопадову ніч за декілька місяців до того, коли "Беркут" побив студентів, серед яких був і Глембоцький.

Він був і серед тих 200 людей, які стояли на Майдані у найнебезпечнішу ніч з 19 на 20 лютого просто-таки навпроти ОМОНівців (беркутівців – 24 Канал),

– ділиться брат Глембоцького, також Андрій.



Андрій Глембоцький на Майдані під час Революції Гідності / Фото надано 24 Каналу

Після початку російської агресії на Сході Андрій вступив до громадської патріотичної організації Український Легіон, де пройшов військовий вишкіл. Згодом став інструктором у відповідній ГО на посаді командира роти.

Після цього обставини у житті Андрія склались так, що він разом з сім'єю переїхав у Ізраїль, де й мешкав до початку повномасштабного вторгнення. Хоч і сім'я Глембоцьких тоді перебувала за сотні кілометрів від Батьківщини, ранок 24 лютого, як і для всіх українців, розпочався для неї з вибухів.

Рано-вранці, коли Андрій повернувся саме з роботи, він мене розбудив і сказав, що… Вибухи.

Два, може три дні, він ходив просто як у воду опущений. Йому важко далося це рішення: вибір між країною і родиною. Він розумів, що зобов'язаний нами опікуватися, але у нього був ще один обов'язок,

– розповідає нам дружина Аліна.

За словами коханої Андрія, вона не сперечалась з чоловіком, коли той повідомив про рішення вирушити на фронт, хоча й подружжя чекало на дитину. Прибув Глембоцький в Україну на початку березня разом з іншими небайдужими добровольцями. Став він, за словами одного з побратимів, командиром відділення в Інтернаціональному легіоні.



Андрій "Капа" Глембоцький на фронті після повернення в Україну з Ізраїлю / Фото надано 24 Каналу

Боєць з позивним "Перший" згадує, що якраз-таки тоді познайомився з Андрієм "Капою" Глембоцьким. Оскільки у той час у новоствореному Легіоні панував хаос, побратими вирушили шукати інше місце для служби. Зрештою, як вони гадали, приєдналися до підрозділу "Відьмак" Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Сказати прямо, що "Капа" і "Перший" стали бійцями цього підрозділу – важко, оскільки виникли певні труднощі з їхнім оформленням. Про ці "юридичні нюанси", які й наразі є перепоною для того, аби Аліна отримувала виплати від держави, ми пояснимо в наступному блоці цього матеріалу, а поки вважали б за потрібне розповісти, як Андрій загинув, захищаючи Україну від ворога.

По початку літа 2022-го Андрій Глембоцький на невеликий проміжок часу змушений був покинути Україну. Він поїхав у Ізраїль до дружини на пологи. Не встиг лише трохи – прибув на наступний день після того, як народилася Уляна. Після повернення у стрій він служив на Харківщині.



Андрій Глембоцький з дружиною Аліною після народження донечки у липні 2022 року / Фото надано 24 Каналу

12:30, 23 серпня 2022 року. Андрій на виконанні бойового завдання. Воїн їде машиною в районі лісової місцевості села Слобожанське. Поруч з ним – побратим Руслан. Автівка підривається на міні. Обоє бійців гинуть.

Товариші по службі зазначають, що у той період активно відбувалась підготовка до контрнаступу ЗСУ в Харківській області. Андрій "Капа" Глембоцький мав би бути одним із тих військових, що, починаючи з 6 вересня, зустрічали українців в деокупованих містах і селах.

У деталі вдаватися не будемо, проте зауважимо, що завдання, під час якого загинув "Капа", полягало в тому, аби зайти у тил ворога та корегувати артилерію. Дорога, на якій підірвалась автівка військових, була добре знайомою для наших хлопців – нею Андрій уже їздив напередодні. Проте, схоже, що вночі на відповідну ділянку зайшла ворожа ДРГ, замінувавши її.

Зі слів побратимів Андрія Глембоцького відомо, що він фактично керував групою іноземців у підрозділі ССО "Відьмак". Бійці, з якими ми спілкувались, згадують "Капу" як хорошу у спілкуванні людину, надійного та вірного товариша, патріота своєї країни.

Військовий "Арчер" розповів, що після одного з тренувань побачив у Андрія татуювання з Тарасом Шевченком на грудях.

Я до нього кажу: "А ти ж ніби з Ізраїля. Що Тарас Шевченко робить в тебе на грудях?". Він відповідає: "Ні, з України", – каже: "Я патріот, мені подобається цей поет, я люблю українські вірші",

– переповідає свій діалог з Андрієм боєць "Арчер".



Сім'я Глембоцький після народження дівчинки Уляни / Фото надано 24 Каналу

У чому найбільша юридична проблема

Відповідно до постанови уряду, сім'я загиблого на фронті військовослужбовця може отримати від держави 15 мільйонів гривень. Саме за ці кошти уже понад 2 роки бореться Аліна, дружина Андрія "Капи", аби мати можливість забезпечувати трьох діточок. Головна перешкода: хоч і Андрій фактично виконував бойові завдання на Харківщині у розпал підготовки до контрнаступу, його не було зараховано до списків особового складу відповідної військової частини.

Чому людині, яка не є офіційно військовослужбовцем, було видано зброю, а потім відправлено виконувати бойові завдання у ролі командира групи, – запитання, яке можна відповісти, але для цього потрібно знати всі юридичні нюанси цієї історії.

Насамперед, коли Андрій Глембоцький приїхав з Ізраїлю в Україну та мав намір воювати в Інтернаціональному легіоні, він, грубо кажучи, вважався учасником Руху опору.

Після того як Глембоцький довідався разом з побратимами про підрозділ ССО "Відьмак", він вирушив на навчання, підписавши документ про "конфіденційне співробітництво". За словами товаришів бійця, вони також підписали подібні документи, беручи на віру слова командування підрозділу про те, що згодом їх буде офіційно оформлено. А статус "конфідентів" – це тимчасовість, зумовлена тим, що нібито немає змоги їх швидко зарахувати у списки особового складу.

Один з побратимів Андрія на умовах анонімності розповів нам, що Глембоцький час від часу згадував, що минає час, а ладу з документами командування так і не наводить. Натомість керівництво підрозділу годувало обіцянками бійців, що з дня на день їх таки буде оформлено. Проте цього не сталося так і до моменту загибелі Андрія "Капи".

Дружина Глембоцького констатувала, що їй навіть особисто не повідомили про смерть чоловіка. Це вона довідалася лише від товаришів полеглого бійця.

Керівництво у військовій частині навіть не набралося мужності подзвонити мені особисто повідомити, що мій чоловік загинув. Ні, сповіщення, нічого… Ставлення таке, ніби ми тут ніхто,

– зазначає Аліна.



На світлині Глембоцький з коханою вагітною дружиною та первістком / Фото надано 24 Каналу

Відтоді тривають судові процеси за право сім'ї Андрія "Капи" отримати грошову виплату від держави. Адвокат Сергій Клопков, який допомагає Аліні, розповів нам, що суд у декількох інстанціях постановив не задовольняти позов про зарахування Андрія Глембоцького до військової частини та визнання протиправним того факту, що цього не було зроблено.

Проте не все втрачено, як констатує адвокат. Справа Аліни дійшла уже до касаційної колегії Верховного суду України. Вона постановила відкрити касаційне провадження на рішення судів попередніх інстанцій. У найближчій перспективі слід сподіватися на рішення, хоча й не факт, що воно буде на користь Аліни.

Важливим є також такий факт: попри те, що загиблий Андрій Глембоцький не вважається військовослужбовцем, Міністерство ветеранів визнало його учасником бойових дій, видавши відповідну довідку його сім'ї. Однак для того, аби претендувати на соціальний захист від держави, Аліні потрібно відвідати Харків, адже там її місце реєстрації. Такої можливості дружина полеглого бійця, за її ж словами, фізично не має, оскільки виховує трьох дітей в Ізраїлі.

Після суспільного резонансу декілька місяців тому на історію Аліни звернули увагу народні депутати та посадовці в урядових колах. На умовах анонімності ми спілкувалися і з тими, і з тими. Вони запевнили, що готують документи, аби Андрія визнали військовослужбовцем, а Аліна отримала виплату. Ймовірно, йдеться про проведення службового розслідування, на основі якого вирішуватиметься відповідне питання.

Однак, як зазначає адвокат Сергій Клопков, минуло вже понад 1,5 місяця від першої наданої обіцянки. Прогрес не відстежується.

Хто повинен понести відповідальність

Як ми згадували, разом з Андрієм в машині загинув його побратим Руслан. Ймовірно, боєць також не був на той момент офіційно оформлений, але його, скоріш за все, внесли до списків заднім числом. Чому подібний трюк не вдалося провернути з Андрієм – це питання варто ставити командуванню частини. Після розмов з сім'єю Глембоцького та його побратимами, ми дійшли висновку, що відповідальність за невнесення Андрія до списків частини лежить на Сергієві Вербіцькому – командирі підрозділу ССО "Відьмак".

Ми телефонували Сергієві Вербіцькому за день до публікації цього матеріалу декілька разів, зокрема, на усі можливі месенджери. Відповіді не отримали, тому вирішили надіслати йому повідомлення з переліком запитань. Водночас ми наголошуємо, що навіть після публікації цього тексту, ми готові були б почути Сергія Вербіцького та представити публічному загалу його позицію.

Власне, Сергій Вербіцький людина публічна та впливова. Скажімо, він був гостем різноманітних інтерв'ю на українському телебаченні, де, з-поміж іншого, розповідав, що підтримує зв'язок з близькими бійців, які віддали своє життя на фронті.

Їхні сім'ї – це наші сім'ї. У нас були хлопці, у яких були діти… І це наша родина, за яку ми будемо стояти до кінця… Якщо дружина втратила чоловіка, ми будемо їй ріднею,

– розповідав Сергій "Відьмак" Вербіцький в інтерв'ю, яке було опубліковано 11 листопада 2022 року, тобто уже після загибелі Андрія Глембоцького.

Зі слів дружини Андрія зрозуміло, що Вербіцький не підтримує зв'язок з нею чи з іншими членами родини Глембоцьких. Таке ж нам розповідали побратими полеглого воїна на умовах анонімності.



Сергій "Відьмак" Вербіцький дає інтерв'ю 5 Каналу / Скриншот зроблено 24 Каналом 13.11.2024

Крім того, джерела 24 Каналу в правоохоронних органах підтвердили наявність кримінального провадження, відкритого в ДБР проти Вербіцького, через можливе незаконне поводження зі зброєю. Про нього ми також мали на меті спитати у Вербіцького.

У будь-якому разі, за словами військових, пріоритетом наразі є допомога Аліні, а не притягнення до відповідальності Вербіцького і щодо ситуації з Андрієм, і кримінальним провадженням в ДБР.

Що могло б полегшити життя вдові

Підсумовуючи усе, про що ми писали вище, загалом існує декілька юридичних шляхів, аби Аліна Глембоцька почала отримувати допомогу від держави:

через суд добитися визнання Андрія "Капи" військовослужбовцем;

через службове розслідування щодо командування частини.

Водночас народна депутатка Соломія Бобровська бачить альтернативний вихід з цієї ситуації, який, вочевидь, не розв'яже питання з одноразовою виплатою у 15 мільйонів гривень, але міг би допомогти на наявному етапі забезпечити Аліну та її дітей допомогою з боку держави.



Військовий Глембоцький разом з дружиною, яка при надії / Фото надано 24 Каналу

У ході спілкування з нами обраниця заявила, що уже публічно порушувала питання про законопроєкт №7180, який було прийнято ще наприкінці березня 2022 року, аби дати соціальний захист всім, хто працює і в тилу ворога, і хто долучений до Руху опору. Власне, Андрій Глембоцький, як нам відповів адвокат його дружини, був учасником цього Руху опору до моменту своєї загибелі.

Уже понад два з половиною роки Володимир Зеленський не підписує цей законопроєкт, а також не накладає на нього вето. Тобто документ просто лежить заблокованим. Ми неодноразово зверталися в Офіс Президента, аби вони прокоментували це питання, однак відповіді так не отримали упродовж 3 тижнів. Видається очевидним, що відповідний документ унеможливив би подібні ситуації в майбутньому, коли родичі загиблих бійців залишаються абсолютно без жодної допомоги держави через можливе недбальство командування.

Хай там як, але в адвоката Аліни, у неї самої та в побратимів Андрія "Капи", з якими ми спілкувалися, є надія щодо позитивного фіналу в цій історії. Разом з тим ми ще раз наголошуємо, що готові були б говорити з Сергієм Вербіцьким в будь-який час.