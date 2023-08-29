Андрей Юдинов считал, что война в Украине приведет к катастрофе в России. Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью "Радио Свобода".
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Детали о закулисье российских военных
На вопрос журналистки, сняли ли Суровикина с должности, глава ГУР ответил: он все равно будет крайним.
Даже формально он будет крайним во всех эпизодах – например, атаки по Москве. Там система работает не так, как у нас, там всегда должен быть крайний. Поскольку он командующий космическими силами, это его зона ответственности. Так или иначе его должны были бы убрать,
– сказал он.
Михаил Мизинцев отошел от дел гораздо раньше. А вот Андрея Юдина действительно наказали. Но, по словам Буданова, мятеж Пригожина стал только поводом, хорошим моментом.
Кирилл Буданов назвал Юдина офицером "очень серьезного уровня" и "одним из главных планеров" в главном оперативном управлении. Юдин, по данным нашей разведки, выступил против войны в Украине.
Он лично выступал против этого. Говорил, что это приведет к катастрофе. И он является одним из основных непубличных критиков среди военного руководства России. Потому они нашли хороший момент. Суровикин так же выступал против. Я же вам говорю – идиотов не так много,
– подытожил Буданов.
О ком речь
Михаил Мизинцев имеет прозвища "мариупольский мясник" и "сирийский мясник". Лично руководил войсками окупантов во время осады Мариуполя. До апреля был заместителем министра обороны по материально-техническому обеспечению, с мая – заместитель командира ЧВК "Вагнер".
Андрей Юдин – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами, заслуженный летчик России. Был задержан вместе с Суровикиным в июне после пригожинского мятежа.
Последние новости о Пригожине
- 27 августа российский следственный комитет официально подтвердил его смерть. Там завершили молекулярно-генетические экспертизы.
- Как и вокруг смерти предводителя вагнеровцев, так и вокруг его похорон было много конспирологии и конспирации. Весь день 29 августа журналисты не могли выяснить, на какое кладбище ехать, – повсюду что-то происходило, усиливали охрану.
- Впоследствии стало известно, что его похоронили в час дня 29 августа на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге рядом с отцом. Родственники не стали сообщать, где и когда пройдут похороны.
- Путин не поехал прощаться со своим другом. ВВС нашли тайный приказ о награждении Пригожина специальной наградой для работников управления делами президента. Говорят: это благодарность Путина за еду на саммите G8 в 2006 году.