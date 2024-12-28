Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии для "Новости.LIVE", сообщает 24 Канал. Он уточнил, что украинские беспилотники способны осуществлять операции на больших расстояниях, хотя официальные комментарии относительно инцидентов на территории России не предоставляются.

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Юсов отметил, что все удары направлены только на военные объекты и инфраструктуру, поддерживающую российскую армию.

До двух тысяч километров украинские беспилотники могут гипотетически работать. Мы не подтверждаем и не опровергаем других фактов, но взрывы там не просто так,

– заявил Юсов.

К тому же Андрей Юсов рассказал, что Россия имеет более 1400 ракет в своем арсенале и производит около 150 новых ежемесячно.

В российском арсенале есть около 350 "Калибров", 500 "Ониксов", более 50 "Кинжалов", более 130 "Искандеров", более 400 ракет класса Х-101, Х-55, Х-35.