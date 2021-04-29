28 апреля 2021 года Кабмин собственноручно увеличил количество безработных в Украине – в режиме онлайн был уволен глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Андрей Коболев несмотря на свой довольно молодой возраст является старожилом украинских властных коридоров и чиновником-ветераном и официальным долларовым миллионером.

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Биография Андрея Коболева

Андрей Коболев – коренной киевлянин, он родился в столице Украины 16 августа 1978 года.

Отец будущего главы "Нафтогаза" был ученым и в советские времена занимался геофизикой. В девяностые годы прошлого века знания и навыки Коболева-старшего пригодились крупному бизнесу, что стал исследовать и разрабатывать нефтегазовый шельф Черного моря.

Бизнес-успехи Коболева-старшего позволили его сыну получить самое престижное в то время образование – Андрей окончил Киевский институт международных отношений и получил диплом экономиста-международника.

На последнем курсе КИМО молодой специалист уже начал активно работать – его первым серьезным местом трудоустройства стал украинский филиал влиятельной аудиторской конторы PricewaterhouseCoopers. Эта работа дала Коболеву необходимый опыт и подготовила для дальнейшего карьерного роста.

Чиновник и незаменимый специалист

В 2002 году Коболев переходит на работу в НАК "Нафтогаз" и вливается в команду регионала Юрия Бойко, ныне – нардепа от пророссийской "ОПЗЖ". К этому времени относится знакомство Коболева с Юрием Витренко – сыном популярной тогда пророссийской деятельницы Натальи Витренко.

Молодые советники-консультанты проявили себя как необходимые специалисты и получили репутацию незаменимых. Надо напомнить, что в первые годы нового тысячелетия вопрос импорта газа был чрезвычайно важным и очень прибыльным. Газу были посвящены все тогдашние ток-шоу, а обвинения в злоупотреблениях и аферах, связанных с газом, могли как похоронить политическую карьеру, так и продвинуть в первый эшелон украинской элиты. Бакай, Тимошенко, Бойко, Дубина, Фирташ – эти фамилии появлялись и исчезали на "газовом небосклоне", а Коболев и Витренко оставались при деле.

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За несколько лет Андрей Коболев стал советником председателя правления "Нафтогаза" Олега Дубины и его приближенным лицом. Молодой технократ был одним из тех, кто вел переговоры с Москвой о поставках газа и стал свидетелем газового шантажа Кремля. А также – аферы имени Юлии Тимошенко, которая в 2009 году повезла к Путину пустые бланки с подписями топ-менеджеров НАК (в том числе Коболева), а вернулась с кабальным соглашением, с которым мечтала стать президентом Украины.

Впрочем, скидка в 30% не стала аргументом для избирателей – президентом стал другой ставленник РФ – Виктор Янукович. После прихода к власти "донецкого клана" Коболев и Витренко стали лишними в "Нафтогазе" и они ушли в частный сектор, но перед этим удачно провели реструктуризацию долгов "Нафтогаза" благодаря облигациям и сомнительным фирмам с регистрацией на Кипре.

Коболев и Витренко продолжили работать с офшорами, но уже под брендом AYA Capital. Основным направлением деятельности бывших чиновников стали корпоративные финансы. В переводе на человеческий язык и украинские реалии тех времен это означало работу с проблемными активами, выкуп долгов предприятий со значительными скидками и перераспределение собственности.

Андрей Коболев о самой сложной зиме в истории Украины:

Глава "Нафтогаза"

Бизнес тандем пытался вести честно и за красные линии не выходить. После победы Революции Достоинства отсутствие "зашкваров" и неплохая репутация позволили Коболеву вернуться ко власти. На этот раз, как человеку премьера Арсения Яценюка.

25 марта 2014 года Андрей Коболев возглавил "Нафтогаз", причем – фактически без конкурса. Правой рукой Коболева стал Витренко.

Андрей Коболев в образе государственника на корпоративной фотосессии / фото – НАК "Нафтогаз"

Работу тандема во главе "Нафтогаза" следует признать успешной. Несмотря на войну и попытки газового шантажа со стороны России Украина не только не замерзла, как обещали СМИ страны-оккупанта, но и смогла наладить бесперебойные поставки газа для промышленности и жителей страны. Убыточная компания была реформирована, были ликвидированы "схемы" и введены прозрачные принципы работы. Реформированная структура начала генерировать прибыль.

Газовики наладили сотрудничество со СМИ и смогли сделать имидж отрасли положительным, а сами руководители "Нафтогаза" в какой-то момент стали едва ли не национальными героями.

Эпизод из жизни руководителя "Нафтогаза" – разговор с олигархом Коломойским, осторожно – 18+:

Стокгольмский арбитраж и премии

"Нафтогаз" под руководством Коболева и Витренко перешел в наступление и смог нанести России болезненный удар в Стокгольмском арбитраже и взыскать с агрессора 4,6 миллиарда долларов. Эти деньги спасли украинскую экономику в сложные времена зимы 2019/2020 годов.

Впрочем, победа в Стокгольме над "Газпромом" стала началом конца успешного тандема. На волне эйфории от выигрыша 3 миллиардов долларов топ-менеджмент "Нафтогаза" решил заработать сам – наблюдательный совет НАК постановил, что за такие успехи неплохо было бы премировать самих себя. Премия в 1% вроде и небольшая, но все же это 1% от космической суммы в 4,6 миллиарда долларов. Лично Коболев должен был получить 7,9 миллиона долларов.

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И хотя ничего незаконного в этом не было, на моральный аспект боссы "Нафтогаза" не учли. Коболев и ко сразу стали мишенью. Руководителю "Нафтогаза" вспомнили все – и скандал с приобретением бронированного авто, и связи с олигархом Коломойским включая уголовное дело 2016 года, и историю с Эдуардом Ставицким, и даже развод с матерью 3 детей уже официального миллионера – Зоряной.

Большое интервью Андрея Коболева для 24 канала:

СМИ смаковали все детали скандального премирования и едва ли не в режиме онлайн отслеживали, как Коболев покупает доллары на полученные гривны, а затем направляет маме в США часть премии, а потом очень волнуется из-за того, чтобы получить остальные.

Успешный чиновник стал мишенью не только для СМИ, но и для коллег из властных кабинетов. Первым на миллионере начал пиариться его руководитель – премьер-министр Владимир Гройсман. В начале 2019 года глава правительства жестко критиковал Коболева, давил на моральный аспект, заявлял, что с ним не пролонгируют контракт и даже объявил конкурс на должность председателя правления НАК.

Соратником Гройсмана стал нардеп-радикал Олег Ляшко. Вместе с чиновником он составил комический дуэт, который начал "работать" в отношении Коболева. Апогеем стало легендарное мартовское заседание Кабмина, куда Ляшко прибыл чтобы отменить контракт с Коболевым.

Дело заглохло само по себе – Гройсман проиграл на выборах и остался за бортом большой политики. Сейчас он вместе с Ляшко заседают на политических шоу телеканала Рината Ахметова.

Новый контракт, конфликт с Витренко и отставка

Новая власть контракт с Коболевым продлила на 4 года в марте 2020 года, но дело о космических премиях беспокоить не прекратило. К этой теме неоднократно возвращался сам президент Зеленский и даже давал премьеру Гончаруку задание "разобраться".

Они должны быть не только прагматическими менеджерами, но и оставаться людьми. Предложить выход из этой ситуации. Либо они вас услышат, либо не услышат вас, тогда они услышат людей или юристов,

– президент Зеленский дает задание премьеру Гончаруку в январе 2020 года. Однако заниматься этим вопросом уже будет Денис Шмыгаль.

Новый контракт существенно ограничил полномочия Коболева и всего "Нафтогаза", но остаток своей премии он все же получил – правда, не "живыми" деньгами, а облигациями.

В том же году разошлись пути Коболева и Юрия Витренко. Между двумя партнерами произошел конфликт (причины точно неизвестны), который перерос в открытое противостояние. Витренко в серии интервью начал "мочить" босса и обвинять его во всех смертных грехах. Коболев держал удар и применял админресурс – Витренко потерял работу, но не влияние.

Юрий Витренко стал ценным кадром для новой власти и в 2021 году "возродился" в качестве исполняющего обязанности министра энергетики. Также он открыл глаза главе правительства Денису Шмыгалю на то, что 2020-й год "Нафтогаз" завершил впервые за много лет с убытками, а после истории с повышением тарифов и жесткой критики у Коболева уже не было иммунитета.

Это стало катализатором дальнейших событий – 28 апреля 2021 года на заседании Кабмина Коболева и все правление НАК уволили в режиме онлайн и мгновенно нашли замену. В лице Витренко.

Коболев и его реакция на увольнение:

Безработному Коболеву осталось только сообщить, что об изменении своего статуса он узнал из фейсбука, а также запостить свое видение отчета "Нафтогаза" за 2020-й, который, похоже, никто не читал.

Семья и личная жизнь

Андрей Коболев – официально разведен. С Зоряной Козяк он прожил в браке 14 лет, супруги воспитывали 3 дочерей. Осенью 2017 года Андрей и Зоряна развелись.

Бывшая жена и дочери Андрея Коболева / Фото из соцсетей

Уже бывшая жена чиновника оставила себе его фамилию, а также значительную часть имущества мужа – дом на 275,5 кв. м и 12 соток земли в селе Чайки под Киевом, машины Porsche Cayenne 2007 года выпуска и Lexus LX 570 2011 года выпуска.

Сейчас Коболев остается холостяком, но таблоиды время от времени "ловят" его в ресторанах с молодыми женщинами. Впрочем, о деталях и характере отношений не сообщают

Декларация

Последний раз Андрей Коболев публично подавал е-декларацию в 2016 году – тогда общественность была шокирована годовым заработком в более 19 миллионов гривен, что в 17 раз больше того, что он заработал в 2015 году.

После того декларация чиновника стала секретной и о размере заработков Коболева осталось только догадываться. Впрочем, весной 2020 года, когда президент Зеленский временно "прикрыл лавочку" Коболев жаловался, что получает меньше 50 тысяч гривен.