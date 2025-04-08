Такое назначение политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов в разговоре с 24 Каналом назвал недальновидным со стороны украинского руководства. Он отметил, что власть должна понимать, что, назначая послом человека с сомнительной репутацией, это вызывает новый шквал критики у граждан.

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Какая негативная тенденция просматривается в Украине?

Андрей Костин, как отметил политолог, человек профессиональный, поэтому теоретически он бы мог занимать эту должность, но при условии, если полностью отбросить его бэкграунд. Такие кадровые решения власти превращаются в плохую традицию, когда, со слов Несвитайлова, должность посла становится почетным изгнанием для тех, кто провинился, или стал неугодным для украинской власти.

"Эта тенденция плохая и очевидная, люди это видят и их это раздражает. Мы сейчас говорим о единстве, о том, что мы должны максимально объединяться, это правильно. Я без лишней необходимости власть не критикую, чтобы не расшатывать ситуацию в Украине, но не стоит давать такие очевидные поводы для этого", – отметил политолог.

Все аргументы о якобы кадровом голоде, которые сейчас звучат на фоне возмущения украинского общества, со слов Несвитайлова, не работают. Он убежден, что в Украине есть большое количество дипломатов, профессиональных специалистов, которые могли бы занять эту должность с большим удовольствием.

"Это не государственная служба с зарплатой в три копейки. Быть послом в Нидерландах и почетно, и престижно, и это довольно достойно оплачивается. Это назначение – крайне недальновидный шаг, такое очень расстраивает", – озвучил Несвитайлов.

Будут ли рады Костину в Нидерландах?

Размышляя о вероятной реакции мирового сообщества на такие решения украинской власти, эксперт-международник считает, что сейчас миру не до таких внутриполитических ситуаций в нашем государстве. Ведь большинство внимания сегодня сосредоточено на новой тарифной войне.

Если говорить о дипломатическом измерении, то эти события, конечно, принимаются во внимание. Несвитайлов объяснил, что каждый раз, когда посол приезжает в определенную страну, спецслужбами о нем готовится профайл, который подается в дипломатическое представительство страны, куда он приехал, а также лидеру государства, чтобы они понимали кто он и как с этим человеком коммуницировать.

Такая ситуация будет с Костиным в Нидерландах. Когда он туда приедет, в отношении него подготовят специальную папку с документами, которые там прочитают и, думаю, не очень сильно обрадуются,

– считает политолог.

Эксперт-международник подытожил, что партнеры не отвернутся от Украины, поскольку оказывают поддержку в первую очередь украинскому народу, независимо от того, кто и какие должности занимает в украинской власти. Однако такие детали имеют влияние на качество и скорость оказания помощи.

Если бы у Костина было достаточно чести, он, возможно, сам бы отказался от этой должности, глядя на общественную реакцию, чтобы не напрягать ситуацию. Но у меня есть серьезные сомнения, что он может на это пойти,

– поделился Несвитайлов.

Напомним, Андрей Костин попадал в ряд скандалов. Он заявил об увольнении с должности Генерального прокурора 22 октября 2024 года, а 29 октября ВР поддержала это решение. Отставка Костина была связана со скандалом вокруг оформления фальшивых инвалидностей среди прокуроров Хмельницкой области у председателя МСЭК Татьяны Крупы.