Таке призначення політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов в розмові з 24 Каналом назвав недалекоглядним з боку українського керівництва. Він наголосив, що влада має розуміти, що, призначаючи послом людину з сумнівною репутацією, це викликає новий шквал критики в громадян.

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Яка негативна тенденція проглядається в Україні?

Андрій Костін, як зауважив політолог, людина фахова, тому теоретично він би міг обіймати цю посаду, але за умови, якщо повністю відкинути його бекграунд. Такі кадрові рішення влади перетворюються в погану традицію, коли, зі слів Несвітайлова, посада посла стає почесним вигнанням для тих, хто провинився, або став неугодним для української влади.

"Ця тенденція погана й очевидна, люди це бачать і їх це дратує. Ми зараз говоримо про єдність, про те, що ми маємо максимально гуртуватись, це правильно. Я без зайвої необхідності владу не критикую, щоб не розхитувати ситуацію в Україні, але не варто давати такі очевидні приводи для цього", – зазначив політолог.

Всі аргументи про начебто кадровий голод, які зараз звучать на тлі обурення українського суспільства, зі слів Несвітайлова, не працюють. Він переконаний, що в Україні є велика кількість дипломатів, фахових спеціалістів, які б могли обійняти цю посаду з великим задоволенням.

"Це не державна служба з зарплатою у три копійки. Бути послом в Нідерландах і почесно, і престижно, і це доволі достойно оплачується. Це призначення – вкрай недалекоглядний крок, таке дуже засмучує", – озвучив Несвітайлов.

Чи будуть раді Костіну в Нідерландах?

Розмірковуючи про ймовірну реакцію світової спільноти на такі рішення української влади, експерт-міжнародник вважає, що зараз світу не до таких внутрішньополітичних ситуацій в нашій державі. Адже більшість уваги сьогодні зосереджена на новій тарифній війні.

Якщо говорити про дипломатичний вимір, то ці події, звісно, беруться до уваги. Несвітайлов пояснив, що кожен раз, коли посол приїздить в певну країну, спецслужбами про нього готується профайл, який подається у дипломатичне представництво країни, куди він приїхав, а також лідеру держави, щоб вони розуміли хто він і як з цією людиною комунікувати.

Така ситуація буде з Костіним у Нідерландах. Коли він туди приїде, стосовно нього підготують спеціальну теку з документами, які там прочитають і, думаю, не дуже сильно зрадіють,

– вважає політолог.

Експерт-міжнародник підсумував, що партнери не відвернуться від України, оскільки надають підтримку в першу чергу українському народу, незалежно від того, хто та які посади обіймає в українській владі. Однак такі деталі мають вплив на якість та швидкість надання допомоги.

Якби у Костіна було достатньо честі, він, можливо, сам би відмовився від цієї посади, дивлячись на суспільну реакцію, щоб не напружувати ситуацію. Але в мене є серйозні сумніви, що він може на це піти,

– поділився Несвітайлов.

Нагадаємо, Андрій Костін потрапляв у низку скандалів. Він заявив про звільнення з посади Генерального прокурора 22 жовтня 2024 року, а 29 жовтня ВР підтримала це рішення. Відставка Костіна була пов'язана зі скандалом довкола оформлення фальшивих інвалідностей серед прокурорів Хмельницької області у голови МСЕК Тетяни Крупи.