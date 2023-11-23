19-летний россиянин из Карелии, пришедший убивать украинцев, попал в больницу и там скончался от отека мозга.

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Что произошло со срочником

В июне 2023 года 19-летний Андрей Лажиев был призван на срочную службу. Однако через 5 месяцев, а именно в начале ноября, парень скончался в госпитале Севастополя. В течение этого времени родителям не давали разрешение на посещение их сына, они иногда говорили по телефону.



Военнослужащий срочной службы Андрей Лажиев / Фото пользователя "Крымский ветер" в соцсети Telegram

Врачи из госпиталя заявили отцу военного, что у его сына было "нечто вроде нервного срыва" или "синдрома тоски по семье". Также врачи утвердили, что видели на теле призывника следы побоев. Однако убедиться в этом родители погибшего срочника не смогли, поскольку тело их сына им не отдавали в течение трех недель после смерти.

Отец военнослужащего предполагает, что Андрея могли силой заставлять заключить контракт с минобороны России.

Раздор среди окупантов