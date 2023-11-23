19- річний росіянин з Карелії, який прийшов вбивати українців, потрапив у лікарню і там помер від набряку мозку.
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Що сталося з строковиком
У червні 2023 року 19-річного Андрія Лажієва призвали на строкову службу. Проте через 5 місяців, а саме на початку листопада хлопець помер у шпиталі Севастополя. Протягом цього часу батькам не давали дозвіл на відвідування їхнього сина, вони лише іноді говорили телефоном.
Військовослужбовець строкової служби Андрій Лажієв / Фото користувача "Крымский ветер" в соцмережі Telegram
Лікарі з госпіталю заявили батькові військового, що у його сина було "щось на кшталт нервового зриву" або "синдрому туги за сім'єю". Також лікарі затвердили, що бачили на тілі призовника сліди побоїв. Проте, впевнитися в цьому батьки загиблого строковика не змогли, оскільки тіло їхнього сина їм не віддавали протягом трьох тижнів після смерті.
Батько військовослужбовця має припущення, що Андрія могли силою змушувати укласти контракт із міноборони Росії.
Розбрат серед окупантів
- У лавах збройних сил Росії далеко не все добре, якщо навіть солдати їхньої армії воліють "надіслати квитки на концерт Кобзона" своєму командуванню. На це, зокрема, зважився один з військових підрозділу "Шторм Z". За словами окупанта тих, хто не хотів брати до рук зброї, командир роти, його заступник та командири інших бригад нещадно били. Навіть були випадки не лише побиття, а й вбивства.
- Це не єдиний випадок, коли вчинки російських окупантів "грають на руку” українським військовим. Зокрема, один з випадків стався у тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі. Росіяни розпочали тривалу перестрілку між собою. Варто наголосити, що сталося це під час того, як загарбники шукали українських партизанів. Такі інциденти надзвичайно вигідні для Збройних Сил України, оскільки за їхньою допомогою росіяни власноруч зменшують особовий склад своєї армії та зменшують роботу для української армії.