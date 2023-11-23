19- річний росіянин з Карелії, який прийшов вбивати українців, потрапив у лікарню і там помер від набряку мозку.

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Що сталося з строковиком

У червні 2023 року 19-річного Андрія Лажієва призвали на строкову службу. Проте через 5 місяців, а саме на початку листопада хлопець помер у шпиталі Севастополя. Протягом цього часу батькам не давали дозвіл на відвідування їхнього сина, вони лише іноді говорили телефоном.



Військовослужбовець строкової служби Андрій Лажієв / Фото користувача "Крымский ветер" в соцмережі Telegram

Лікарі з госпіталю заявили батькові військового, що у його сина було "щось на кшталт нервового зриву" або "синдрому туги за сім'єю". Також лікарі затвердили, що бачили на тілі призовника сліди побоїв. Проте, впевнитися в цьому батьки загиблого строковика не змогли, оскільки тіло їхнього сина їм не віддавали протягом трьох тижнів після смерті.

Батько військовослужбовця має припущення, що Андрія могли силою змушувати укласти контракт із міноборони Росії.

Розбрат серед окупантів