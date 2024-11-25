Причиной этого стала позиция Бразилии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью посла Украины в Бразилии Андрея Мельника для "Радио Свобода".

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Посол Украины раскритиковал саммит G20 в Бразилии

По его словам, Бразилия с первых дней своего председательства в начале этого года в "Большой двадцатке" определила, что тема войны против Украины, российской агрессии должна быть "вынесена за скобки". Украинская сторона надеялась, что западные страны, которые являются членами G20, убедят бразильского лидера изменить этот подход.

За нас, к сожалению (и это надо признать, и это надо понимать) никто особо не боролся. Если сравнить эту декларацию саммита в Рио с декларацией в прошлом году в Нью-Дели, то даже здесь мы видим значительный регресс, откат. И это тенденция, которая должна вызывать действительно беспокойство. Речь идет не только об Украине,

– отмечает дипломат.

Как отмечает Андрей Мельник, речь идет о "конкуренции новых государств", то есть стран Глобального Юга, в частности Бразилию, которая видит себя одним из лидеров этого движения. Они бросили настоящий вызов западному миру, создавая "параллельную реальность к тому, что мы знаем, и в этом самый большой вызов.

"Мне очень жаль, что наши друзья на Западе, "Большая семерка", они этого или не видят (но я думаю, они это прекрасно видят) или не хотят признавать. Потому что, чтобы это признать, нужно менять полностью подходы. Мы этого не увидели в Рио. Опять же: для нас это большой удар. Без всякого преувеличения", – говорит он.

Они, по мнению украинского посла, просто "проглотили то, что им положили на стол". "Это был реально огромный шок, и он лишь подтверждает мое ощущение. Я здесь уже год работаю – я же вижу беззубость Запада со всех сторон. И, если хотите, даже такое мировоззренческое поражение Запада. И это на самом деле очень опасно", – резюмировал посол.

Напомним, подобное мнение на днях высказывал украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва показал себя со слабой стороны, а его страна во время G-20 не показала своего голоса относительно агрессии Путина и России".