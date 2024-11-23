Такое мнение высказал украинский президент Владимир Зеленский во время 3-й Международной конференции по продовольственной безопасности "Grain from Ukraine". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Что сказал Зеленский о бразильском президенте

"Бразилия – большая страна, я знаю... что большинство людей поддерживают Украину, я хочу поблагодарить за это. К сожалению, G20 прошел при очень слабой поддержке Украины", – объясняет украинский лидер.

По его словам, если Украина и Бразилия хотят нормальных отношений между нашими нациями и народами, то "наверное надо поддержать людей, а не агрессоров и лидеров агрессии в мире".

В то же время, по мнению главы государства, коммюнике, принятое по итогам саммита "Большой двадцатки", "показало слабую позицию", в частности по сравнению с прошлыми подобными мероприятиями.

И там была очень непростая ситуация, я знаю, достаточно скандальная. Как это было, каким решением это было принято. К сожалению, показал себя со слабой стороны лидер Бразилии,

– заявил Зеленский.

По его мнению, Путина невозможно остановить популизмом, и что "Бразилия во время G-20 не показала своего голоса относительно агрессии Путина и России". И такая слабость дает возможность агрессору бить по Украине новыми ракетами.

Накануне он заявил, что Украина активно обсуждает поставку новых систем ПВО, способных защитить от межконтинентальных ракет. Президент призвал к решительным действиям в условиях эскалации со стороны России.