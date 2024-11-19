Во время саммита G20, проходившего в Рио-де-Жанейро (Бразилия) президент Франции Эммануэль Макрон коротко пожал руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Bloomberg.
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Что известно о рукопожатии Макрона и Лаврова
По данным издания, этот момент зафиксировали на камеру во время подготовки к традиционному "семейному фото". Однако после этого жеста Макрону, видимо, придется тщательно помыть руки с мылом, ведь министр иностранных дел России недавно отличился своей привычкой "исследовать" носовые сокровища прямо на международной арене.
Как Макрон пожимал руку Лаврову: смотрите видео AFP
Рукопожатие между представителями двух стран, которые прекратили диалог из-за агрессии России против Украины, вызвало большой резонанс. Встреча была неожиданной, учитывая напряженные отношения между Францией и Россией из-за военной агрессии последней.
Позиция Макрона относительно войны в Украине: последние новости
- Президент Франции поддержал решение США разрешить Украине бить ракетами ATACMS по территории России, считая его ответом на эскалацию со стороны агрессора.
- Эммануэль Макрон не исключает возможности телефонного звонка Путину, но лишь когда "позволит контекст". Он заявил, что Путин не хочет мира в Украине и не готов вести переговоры о прекращении войны.
- Олаф Шольц недавно инициировал разговор с Владимиром Путиным, который был согласован с Джо Байденом, Эммануэлем Макроном и Киром Стармером.