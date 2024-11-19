Під час саміту G20, що проходив у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) президент Франції Еммануель Макрон коротко потиснув руку міністру закордонних справ Росії Сєргєю Лаврову. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Bloomberg.
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Що відомо про рукостискання Макрона і Лаврова
За даними видання, цей момент зафіксували на камеру під час підготовки до традиційного "сімейного фото". Проте після цього жесту Макрону, мабуть, доведеться ретельно помити руки з милом, адже міністр закордонних справ Росії нещодавно відзначився своєю звичкою "досліджувати" носові скарби прямо на міжнародній арені.
Як Макрон тиснув руку Лаврову: дивіться відео AFP
Рукостискання між представниками двох країн, які припинили діалог через агресію Росії проти України, викликало неабиякий резонанс. Зустріч була несподіваною, зважаючи на напружені відносини між Францією та Росією через військову агресію останньої.
Позиція Макрона щодо війни в Україні: останні новини
- Президент Франції підтримав рішення США дозволити Україні бити ракетами ATACMS по території Росії, вважаючи його відповіддю на ескалацію з боку агресора.
- Еммануель Макрон не виключає можливості телефонного дзвінка Путіну, але лише коли "дозволить контекст". Він заявив, що Путін не хоче миру в Україні та не готовий вести переговори про припинення війни.
- Олаф Шольц нещодавно ініціював розмову з Владіміром Путіним, яка була узгоджена з Джо Байденом, Еммануелем Макроном і Кіром Стармером.