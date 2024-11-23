Таку думку висловив український президент Володимир Зеленський під час 3-ї Міжнародної конференції з продовольчої безпеки "Grain from Ukraine". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням "Інтерфакс-Україна".

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Що сказав Зеленський про бразильського президента

"Бразилія – велика країна, я знаю… що більшість людей підтримують Україну, я хочу подякувати за це. На жаль, G20 пройшов за дуже слабкої підтримки України", – пояснює український лідер.

За його словами, якщо Україна і Бразилія хочуть нормальних відносин між нашими націями та народами, то "напевно треба підтримати людей, а не агресорів та лідерів агресії у світі".

Водночас, на думку глави держави, комюніке, ухвалене за підсумками саміту "Великої двадцятки", "показало слабку позицію", зокрема у порівнянні з минулими подібними заходами.

І там була дуже непроста ситуація, я знаю, досить скандальна. Як це було, яким рішенням це було ухвалено. На жаль, показав себе зі слабкого боку лідер Бразилії,

– заявив Зеленський.

На його думку, Путіна неможливо зупинити популізмом, і що "Бразилія під час G-20 не показала свого голосу щодо агресії Путіна і Росії". І така слабкість дає можливість агресору бити по Україні новими ракетами.

Напередодні він заявив, що Україна активно обговорює постачання нових систем ППО, здатних захистити від міжконтинентальних ракет. Президент закликав до рішучих дій в умовах ескалації з боку Росії.