Володимир Зеленський підтвердив, що Україна веде переговори з міжнародними партнерами щодо постачання новітніх систем протиповітряної оборони, здатних перехоплювати міжконтинентальні балістичні ракети Росії. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на відеозвернення президента.

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Що відомо про системи ППО для збиття нових ракет Росії

Президент висловив подяку тим країнам, які вже відреагували на нову хвилю російських атак, однак зазначив, що слова повинні бути підкріплені діями.

У своєму зверненні він зазначив, що міністр оборони України вже проводить зустрічі з союзниками для обговорення конкретних систем ППО, які здатні захистити країну від нових загроз. Зеленський підкреслив, що використання Росією інших країн для випробування нових ракет є міжнародним злочином, що має отримати відповідну реакцію світу.

Президент додав, що країни, які виступають за стриманість, повинні зрозуміти, що Росія лише ескалює конфлікт, попри заклики до миру.

Тому світ повинен звучати серйозно у відповідь – так, щоб Путін справді боявся розширювати війну та відчував реальні наслідки своїх вчинків. Справжній мир досягається завдяки силі – не інакше,

– наголосив Зеленський.

До того ж Україна проведе екстрене засідання з НАТО 26 листопада для обговорення удару новою російською ракетою по Дніпру. На засіданні розглянуть посилення повітряного щита та оборонних спроможностей України, а також обмеження можливостей Росії у виробництві зброї.