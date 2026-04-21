Претендует на статус великой державы, а четверть населения без туалетов – Мельник в ООН о России

В понедельник, 20 апреля, состоялось заседание Совета Безопасности ООН, где обсуждались последние обстрелы Россией украинских городов. На нем постоянный представитель от Украины Андрей Мельник раскритиковал страну-агрессора.

О деталях заседания сообщает Укринформ.

Что Андрей Мельник сказал о России?

Постоянный представитель Украины при ООН раскритиковал Россию за то, что значительная часть ее населения живет без доступа к базовым благам цивилизации в то время, как Кремль проводит имперскую политику и пытается претендовать на статус "великой державы".

Дипломат рассказал, что согласно официальной статистике, почти каждый четвертый россиянин не имеет доступа к базовым сантехническим условиям, таких как централизованная канализация. Он отметил, что в сельской местности ситуация значительно хуже, и в некоторых регионах – две трети россиян пользуются уличными туалетами.

Мельник раскритиковал Кремль за необоснованные имперские амбиции и оторванность от ужасной реальности российской жизни, потому что Россия требует признания как "великая сверхдержава", желает перекраивать границы соседних государств и навязывать новые сферы влияния. Однако, она остается страной, в которой 35 миллионов граждан вынуждены пользоваться уличными туалетами. Украинский дипломат отметил, что это количество сопоставимо с населением таких стран, как Польша или Саудовская Аравия, или штатов Техас и Калифорния.

Путин хочет, чтобы Россию воспринимали как уважаемого глобального игрока, тогда как условия жизни значительной части ее населения не лучше, чем в раннем Средневековье,

– сказал Мельник.

Что Мельник говорил о российских преступлениях?

Также постоянный представитель при Совете Безопасности ООН высказался о военных преступлениях России в Украине, вспомнив трагедии в Киевской области после деоккупации. Он напомнил, что после освобождения Бучи в городе было обнаружено более 450 убитых.

По его мнению, одним из основных факторов особой жестокости российских оккупантов могла быть разница в бытовых и социальных условиях местных жителей и российских преступников. Дипломат считает, что такой сильный контраст мог усилить агрессию российских оккупантов.

Российские солдаты, многие из которых до сих пор живут в средневековых условиях и пользуются выгребными ямами, столкнулись с тем, чего они никогда не ожидали увидеть: обычные украинские семьи, которые живут с достоинством в современных домах, в общинах, что построили благосостояние за тридцать лет независимости,

– рассказал Мельник.

Мельник назвал убийства россиянами мирного населения одной из самых темных страниц современной истории.

