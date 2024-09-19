Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Он также отметил ответственность, к которой будет привлечен Андрей Одарченко за свои противоправные действия, передает 24 Канал.

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Что сказал Стефанчук о побеге Одарченко за границу

Глава украинского парламента отметил, что никаких заявлений на командировку или других разрешительных документов со стороны Верховной Рады относительно пересечения государственной границы народному депутату Одарченко не выдавали.

В то же время Стефанчук, говоря о поступке Одарченко и других депутатов-беглецов, в очередной раз отметил, что в 2019 году украинский парламент сделал очень правильное решение, что снял неприкосновенность с народных депутатов Украины.

Еще буквально 5 лет назад это казалось невозможным, ведь любые процедурные действия, которые заходили в парламент они, как правило, тонули в его стенах. Сегодня никакой круговой поруки нет, вы это видите четко,

– объяснил спикер Рады.

Руслан Стефанчук также отметил, что все нардепы, кто совершил противоправные деяния, а тем более преступление, а тем более коррупционное – должен быть привлечен к ответственности во всем соответствии с украинским законодательством.

К слову, судья Высшего антикоррупционного суда 19 сентября объявил народного депутата Андрея Одарченко в международный розыск. Нардеп нарушил возложенные на него процессуальные обязанности: вышел из-под стражи под залог, а затем исчез и не выходил на связь. Он также, вероятно, мог сбежать за границу.