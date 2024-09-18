Бывший председатель Закарпатской ОГА, а ныне заместитель председателя Офиса президента, Виктор Микитася в комментарии "Суспільному" отверг причастность к бегству Одарченко.

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Никита прокомментировал побег Одарченко за границу

Я это впервые слышу, что он куда-то уехал. Я с ним знаком был, как и с каждым другим депутатом, находясь на должности. Куда он уехал, я не знаю,

– сказал Никита.

Ранее прокурор САП во время судебного заседания заявила, что нардеп Одарченко, вероятно, находится за границей и мог выехать через Закарпатскую область, которую до недавнего времени возглавлял Никита, с которым у нардепа были "тесные отношения".

Что известно о подозрении Одарченко

В ноябре 2023 года детективы САП и НАБУ сообщили о подозрении Андрею Одарченко. Его разоблачили на взятке главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины – Мустафе Найему. Речь идет о сумме, эквивалентную 50 тысячам долларов в то время.

В обмен на деньги нардеп просил посодействовать в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России на ремонт объекта инфраструктуры, подконтрольного ему.