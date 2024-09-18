Колишній голова Закарпатської ОВА, а нині заступник голови Офісу президента, Віктор Микита в коментарі "Суспільному" відкинув причетність до втечі Одарченка.

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Микита прокоментував втечу Одарченка за кордон

Я це вперше чую, що він кудись виїхав. Я з ним знайомий був, як і з кожним іншим депутатом, перебуваючи на посаді. Куди він виїхав, я не знаю,

– сказав Микита.

Раніше прокурорка САП під час судового засідання заявила, що нардеп Одарченко, ймовірно, перебуває за кордоном і міг виїхати через Закарпатську область, яку донедавна очолював Микита, з яким у нардепа були "тісні стосунки".

Що відомо про підозру Одарченку

У листопаді 2023 року Детективи САП та НАБУ повідомили про підозру Андрію Одарченку. Його викрили на хабарі очільнику Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України – Мустафі Найєму. Йдеться про суму, еквівалентну 50 тисячам доларів на той час.

В обмін на гроші нардеп просив посприяти в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії на ремонт об’єкта інфраструктури, підконтрольного йому.