Расследователи отмечают, что в открытом доступе деклараций начальника Департамента хозяйственного обеспечения СБУ Андрея Падалки нет. Впрочем, им таки удалось добраться до одной из них – за 2020 год. Из нее следует, что чиновник СБУ обожает красиво и по-богатому жить.

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Что имеет в собственности чиновник СБУ

Тогда, в 2020 году перед увольнением из Государственной фискальной службы Падалка задекларировал немало дорогостоящей собственности:

собственную квартиру на 55 квадратов, приобретенную в 2019 году, 25 процентов квартиры на 136 квадратов, купленной в 2018, 66 процентов квартиры на 47 квадратов, купленной в 2012.

3 часов: Omega, Hublot и Ulysse Nardin, общей стоимостью более 30 тысяч долларов;

ценное Евангелие 1646 года, которое трудно точно оценить;

Toyota Land Cruiser за более чем 2 миллиона гривен, 2 прицепа и 2 лодки;

криптовалюты на 107 тысяч гривен.

В то же время официальная зарплата Падалки, согласно декларации, за 2019 год составила менее 55 тысяч гривен.

В 2020 году Падалка получил более миллиона дохода от отчуждения какого-то движимого имущества и 520 тысяч гривен в подарок от отца – экс-заведующего складом в одном из клинических центров ГНСУ.

В 2020 году Андрей Падалка приобрел мотоцикл Harley Davidson Softail 2013 года выпуска.

В мае 2023-го он купил старенькую Toyota Land Cruiser стоимостью примерно в 15 тысяч долларов.

Подарок от "тещи"

В 2021 году, еще до назначения на должность главы департамента, Андрей Падалка приобрел имение на берегу Днепра в элитном коттеджном городке Riviera Sunrise на 300 квадратных метров. На территории в 36 соток есть бассейн с подогревом, баня, гараж, эллинг для лодки, гостевой дом и прямой выход к Днепру. Впрочем, сейчас это имение выставили на продажу и просят за него 400 тысяч долларов.

Как установили журналисты, Падалка тем временем переехал в другой дом на Киевщине – в коттеджном городке Green Hills. Имение площадью 300 квадратов включает два участка общей площадью 14 соток с гостевым домом еще на 120 метров. Его цена – 600 тысяч долларов.

Известно, что эта собственность, приобретена 26 октября 2023 года, зарегистрирована на Ларису Пандей – маму Елены Зеленской, женщины, с которой Падалка имеет отношения и общего ребенка.

Также у госпожи Ларисы в этом коттеджном городке есть еще 2 дома и 4 земельных участка. Муж Пандей проходил обвиняемым по делу бывшего главы Нацбанка Кирилла Шевченко. Его признали причастным к завладению более 200 миллионами гривен государственного Укргазбанка.

Никакого бизнеса у самой госпожи Ларисы нет. Где работает женщина и чем она занималась раньше – неизвестно.

На вопрос журналистов Пандей рассказала, что дом, где сейчас живет завхоз СБУ, купили, когда родилась внучка. Сама женщина уже на пенсии, а ее муж, как заверила госпожа Лариса, долго работал и имел определенные доходы.

Справка: Джейдипа Пандея признали виновным по двум статьям и присудили 5 лет лишения свободы. Из-за того, что мужчина признал вину, ему заменили наказание на один год испытательного срока. Впрочем, и это наказание он не отбыл, потому что пока велось следствие, истекли сроки давности. Сейчас Джейдип имеет ФЛП по консультированию по вопросам коммерческой деятельности, две квартиры в ЖК "София", в пригороде столицы, еще одну в самом Киеве и две машины – Volvo XC60 2021 и Mercedes-Benz GLC-Class 2019.

Что ответили в СБУ

Сам Андрей Падалка отказался общаться с журналистами. А вот в СБУ отреагировали на запрос. Там объяснили, что за время расследования Елена Зеленская вышла замуж за Падалка и получила место в его декларации.

В дом, который куплен в 2023 году и принадлежит теще, чиновник переехал только в 2024 году и поэтому не успел его задекларировать. Поэтому, заверили в ведомстве, он сделает это в следующем году.