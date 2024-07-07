Как сообщают в СМИ, Боголюбов покинул Украину ночью 24 июня на поезде Киев – Хельм.
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Экс-коллега Коломойского накивал пятки
Отмечается, что бизнесмен для выезда из страны пользовался ненастоящими документами. Кроме того, ему помогал пограничник. 6 июля сообщника Боголюбова взяли под стражу.
В Польшу бывший акционер "Приватбанка" въехал по личному паспорту. Сейчас мужчина скрывается в Австрии. Вероятной причиной его побега могло стать то, что Бюро экономической безопасности готовит для Боголюбова подозрение по делу "Приватбанка".
Кто такой Геннадий Боголюбов
62-летний украинский предприниматель, миллиардер. Соучредитель и совладелец группы "Приват". После того как Приватбанк национализировали Боголюбов неоднократно обращался в суд. Он хотел вернуть акции, принадлежавшие ему на момент национализации банка.
4 декабря 2018 года суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова на основании доказательств, что бывшие владельцы Приватбанка незаконным путем вывели из банка почти 2 миллиардов долларов, в результате чего средства были переведены компаниям, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем.