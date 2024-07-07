Як повідомляють у ЗМІ, Боголюбов покинув Україну вночі 24 червня на потязі Київ – Хельм.

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Зазначається, що бізнесмен для виїзду з країни послуговувався несправжніми документами. Крім того, йому допомагав прикордонник. 6 липня спільника Боголюбова взяли під варту.

У Польщу колишній акціонер "Приватбанку" в’їхав за особистим паспортом. Наразі чоловік переховується в Австрії. Ймовірною причиною його втечі могло стати те, що Бюро економічної безпеки готує для Боголюбова підозру у справі "Приватбанку".