Розслідувачі зазначають, що у відкритому доступі декларацій начальника Департаменту господарського забезпечення СБУ Андрія Падалки немає. Втім, їм таки вдалося дістатися до однієї із них – за 2020 рік. З неї впливає, що чиновник СБУ обожнює красиво і по-багатому жити.

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Що має у власності чиновник СБУ

Тоді, у 2020 році перед звільненням з Державної фіксальної служби Падалка задекларував чимало дороговартісної власності:

власну квартиру на 55 квадратів, придбану у 2019-му, 25 відсотків квартири на 136 квадратів, купленої у 2018-му, 66 відсотків квартири на 47 квадратів, купленої у 2012-му.

3 годинники: Omega, Hublot та Ulysse Nardin, загальною вартістю понад 30 тисяч доларів;

коштовне Євангеліє 1646 року, яке важко точно оцінити;

Toyota Land Cruiser за понад 2 мільйони гривень, 2 причепи та 2 човни;

криптовалюти на 107 тисяч гривень.

Водночас офіційна зарплата Падалки, згідно з декларацією, за 2019 рік склала менше як 55 тисяч гривень.

У 2020 році Падалка отримав отримав понад мільйон доходу від відчуження якогось рухомого майна та 520 тисяч гривень у подарунок від батька — ексзавідувача складу в одному з клінічних центрів ДПСУ.

У 2020 році Андрій Падалка придбав мотоцикл Harley Davidson Softail 2013 року випуску.

У травні 2023-го він купив стареньку Toyota Land Cruiser вартістю приблизно у 15 тисяч доларів.

Подаунок від "тещі"

У 2021 році, ще до призначення на посаду очільником департаменту, Андрій Падалка придбав маєток на березі Дніпра в елітному котеджному містечку Riviera Sunrise на 300 квадратних метрів. На території у 36 соток є басейн із підігрівом, лазня, гараж, елінг для човна, гостьовий будинок та прямий вихід до Дніпра. Втім, зараз цей маєток виставили на продаж і просять за нього 400 тисяч доларів.

Як встановили журналісти, Падалко тим часом переїхав в інший будинок на Київщині – в котеджному містечку Green Hills. Маєток площею 300 квадратів включає дві ділянки загальною площею 14 соток із гостьовим будинком ще на 120 метрів. Його ціна становить 600 тисяч доларів.

Відомо, що ця власність, придбана 26 жовтня 2023 року, зареєстрована на Ларису Пандей – маму Олени Зеленської, жінки, з якою Падалка має стосунки та спільну дитину.

Також у пані Лариси в цьому котеджному містечку є ще 2 будинки та 4 земельні ділянки. Чоловік Пандей проходив обвинуваченим у справі колишнього голови Нацбанку Кирила Шевченка. Його визнали причетним до заволодіння понад 200 мільйонами гривень державного Укргазбанку.

Жодного бізнесу в самої пані Лариси немає. Де працює жінка і чим вона займалася раніше – невідомо.

На запитання журналістів Пандей розповіла, що будинок, де зараз мешкає завгосп СБУ, купили, коли народилася онука. Сама жінка вже на пенсії, а її чоловік, як запевнила пані Лариса, довго працював і мав певні доходи.

Довідка: Джейдіпа Пандея визнали винним за двома статтями й присудили 5 років позбавлення волі. Через те, що чоловік визнав провину, його замінили покарання на один рік іспитового терміну. Втім, і це покарання він не відбув, бо поки велося слідство, збігли строки давності. Зараз Джейдіп має ФОП із консультування з питань комерційної діяльності, дві квартири в ЖК "Софія", у передмісті столиці, ще одну в самому Києві та дві автівки 0 Volvo XC60 2021 та Mercedes-Benz GLC-Class 2019.

Що відповіли в СБУ

Сам Андрій Падалко відмовився спілкуватися з журналістами. А ось у СБУ відреагували на запит. Там пояснили, що за час розслідування Олена Зеленська вийшла заміж за Падалка і отримала місце в його декларації.

У будинок, який куплений у 2023 році і належить тещі, посадовець переїхав лише у 2024 році і тому не встиг його задекларувати. Тому, запевнили у відомстві, він зробить це наступного року.