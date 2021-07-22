Андрей Пятов: должны вакцинироваться, если хотим, чтобы наши родные и близкие были здоровыми

Украинская футбольная команда "Шахтер" 21 июля всем составом вакцинировалась против COVID-19 первой дозой вакцины COMINARTI производства Pfizer. Помогла им в этом компания "Метинвест".

Никаких побочных эффектов у игроков команды выявлено не было, а после окончания процесса вакцинации футболисты вице-чемпиона Украины радушно пообщались с журналистами.

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Первым среди команды, чтобы прокомментировать процесс вакцинации, к журналистам подошел вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов.

"Учитывая то, что сейчас происходит в мире, пожалуй, вакцинация – это единственное, что может помочь в борьбе с пандемией. В моем окружении было несколько случаев, которые меня убедили окончательно, что вакцинация позволяет либо вообще не заболеть, либо перенести болезнь гораздо легче. Мир прогрессирует, поэтому мы должны довериться и вакцинироваться, если хотим, чтобы наши близкие и родные были здоровыми", – отметил Пятов.

По его словам, команде клуба "Шахтер", несмотря на ковидные ограничения, до сих пор очень тяжело ездить на игры за границу.

Мы вынуждены каждые 3-4 дня сдавать тесты. От нас этого требуют УЕФА, ФИФА, также местные власти. Поскольку мы, спортсмены, постоянно участвуем в играх, а также многих других мероприятиях, постоянные тестирования уже понемногу надоедают, – отметил Андрей Пятов.

Футболист подчеркнул, что если сто процентов сборной и персонала будут полностью вакцинированы, тесты сдавать будет не нужно. По его словам, это важный аргумент и большая дополнительная мотивация для получения прививки.

Опорный полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко в свою очередь сказал, что, по его мнению, каждый человек должен самостоятельно принимать решение о вакцинации.

Я решил вакцинироваться. Сейчас могу сказать со стопроцентной ответственностью, что это совсем не страшно и не больно,

– подчеркнул Тарас Степаненко.

Вратарь донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин добавил, что решил вакцинироваться, потому что доверяет врачам в медицинском штабе, которые посоветовали это сделать.

"Я доверяю нашему медицинскому штабу. В нем нам порекомендовали вакцинироваться, поэтому я уверен, что все будет хорошо. Сейчас, после вакцинации, я чувствую себя очень хорошо. Сама процедура заняла по времени около пяти секунд", – сказал Трубин.

Во время автограф-сессии и фотосъемки сотрудников компании с украинскими футболистами внимание к себе привлекла самая активная и самая ярая фанатка футбольной команды "Шахтер" – менеджер в компании "Метинвест" Ольга Горидовец.

Она активно фотографировалась и брала автографы у всех игроков футбольной команды и единственная принесла с собой собственноручно сшитый флаг сборной, с которым, по ее словам, посещает каждую игру "Шахтера". Но она еще не вакцинировалась.

Я очень осторожно относилась все это время к вакцинации. Многие мои коллеги уже вакцинировались, кое-кто ждет свою очередь, а я еще даже не записалась. Такое скептическое отношение у меня было до сегодняшнего дня. Дело в том, что я страстная поклонница футбольной команды "Шахтер" и еще с самого детства ездила на матчи с их участием. Сейчас также стараюсь не пропускать ни одного матча, даже если он происходит за границей,

– рассказала Горидовец.

"Когда я узнала, что к нам приедут футболисты команды "Шахтер", я была на седьмом небе от счастья. Это такая прекрасная возможность увидеть кумиров, получить автограф и поблагодарить за замечательные результаты в сыгранных матчах", – добавила она.

По словам Горидовец, любимая команда вдохновила ее пересмотреть отношение к вакцинации. Игроки команды "Шахтер" на своем примере показали, что это безопасно и совсем не страшно.

"Я для себя только что приняла решение, что сегодня обязательно запишусь в очередь на вакцинацию", – пообещала активная поклонница футбольной команды.

Сегодняшний пример прививки украинской футбольной команды при поддержке компании "Метинвест" лишний раз доказывает, что для ускорения вакцинации населения необходимо слаженное сотрудничество власти и социально ответственного бизнеса.

В свою очередь, футболисты на собственном примере доказали, что чрезвычайно важно публичным лицам, звездам и лидерам мнений публично вакцинироваться, тем самым вдохновляя других. Именно такая популяризация позволяет убедить население, что вакцинация – это вовсе не страшно, не больно, быстро и важно для здоровья – своего и окружающих.