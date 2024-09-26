Так, суд оставил в силе решение Печерского суда по защите чести, достоинства и репутации Андрея Портнова. Об этом рассказали журналисты "Радио Свободы".

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Что известно о новом решении суда по Портнову

Решение относительно поддержки Андрея Портнова в его деле 25 сентября объявили трое судей Анатолий Стрижеус, Любовь Поливач и Елена Шкорина.

Журналисты напомнили, что бывший чиновник времен Виктора Януковича Андрей Портнов, который сейчас находится под санкциями США и выехал из Украины, судился против журналистки Натальи Седлецкой и ряда других медиа осенью 2020 года из-за ее поста в фейсбуке, опубликованный 17 августа 2020 года – в день поджога автомобиля редакции "Схем".

В посте Седлецкая вспомнила о негативном отношении Портнова к редакции, в частности, что он обнародовал личные данные водителя с адресом его проживания и номерными знаками в конце концов сожженного автомобиля, а накануне поджога публично угрожал "учебно-воспитательными мерами" редакции расследователей,

– отметили в издании.

Наталья Седлецкая в своем посте в фейсбуке указала, что это лишь факты, а версий, кто мог поджечь авто "Схем", может быть много. Ведь у расследовательской редакции немало влиятельных недоброжелателей.

"Но суды стали на сторону Портнова. Судьи двух инстанций решили, что я должна опровергнуть свой пост, включая приведенные в нем факты", – написала она.

Медиаюристы, которые защищают Седлецкую в этом процессе, считают, что такие иски и решения судей – это угроза свободе слова, поскольку вызывают "охлаждающий эффект" на журналистов и медиа.

Сейчас полный текст судебного решения с аргументацией еще не обнародован.

После обнародования, защита Натальи Седлецкой будет подавать кассацию на решение Киевского апелляционного суда в пользу Андрея Портнова в Верховный суд.

Руководитель киевского бюро "Радио Свободы" также отметила, что это уже не первое решение украинских судов в пользу Портнова за короткий промежуток времени, который "очевидно работает над отбеливанием своей репутации".