Так, суд залишив у силі рішення Печерського суду щодо захисту честі, гідності й репутації Андрія Портнова. Про це розповіли журналісти "Радіо Свободи".

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Що відомо про нове рішення суду щодо Портнова

Рішення стосовно підтримки Андрія Портнова у його справі 25 вересня оголосила троє суддів Анатолій Стрижеус, Любов Поливач та Олена Шкоріна.

Журналісти нагадали, що колишній посадовець часів Віктора Януковича Андрій Портнов, який нині перебуває під санкціями США і виїхав з України, позивався проти журналістки Наталки Седлецької й низки інших медіа восени 2020 року через її пост у фейсбуці, опублікований 17 серпня 2020 року – у день підпалу автомобіля редакції "Схем".

У дописі Седлецька згадала про негативне ставлення Портнова до редакції, зокрема, що він оприлюднив особисті дані водія з адресою його проживання та номерними знаками зрештою спаленого автомобіля, а напередодні підпалу публічно погрожував "учбово-виховними заходами" редакції розслідувачів,

– зазначили у виданні.

Наталія Седлецька у своєму пості у фейсбуці вказала, що це лише факти, а версій, хто міг підпалити авто "Схем", може бути багато. Адже у розслідувальної редакції чимало впливових недоброзичливців.

"Але суди стали на бік Портнова. Судді двох інстанцій вирішили, що я маю спростувати свій пост, включно з наведеними у ньому фактами", – написала вона.

Медіаюристи, які захищають Седлецьку в цьому процесі, вважають, що такі позови і рішення суддів – це загроза свободі слова, оскільки спричиняють "охолоджувальний ефект" на журналістів та медіа.

Наразі повний текст судового рішення з аргументацією ще не оприлюднений.

Після оприлюднення, захист Наталії Седлецької подаватиме касацію на рішення Київського апеляційного суду на користь Андрія Портнова до Верховного суду.

Керівниця київського бюро "Радіо Свободи" також наголосила, що це вже не перше рішення українських судів на користь Портнова за короткий проміжок часу, який "очевидно працює над відбіленням своєї репутації".