22 марта Львовская ОВА внесла Игоря Портнова в систему "Путь" как лицо призывного возраста, которому разрешен временный выезд из страны за гуманитарной помощью, сроком на месяц. Об этом сообщают журналисты "Схем".

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Как сын Портнова уехал за границу

Решение о выезде Портнова-младшего ОВА было вынесено на основании соответствующего обращения от организации "Народная самооборона". 23 марта мужчина пересек украинско-польскую границу в пункте пропуска "Краковец". По состоянию на 6 сентября он не вернулся в Украину.

Кстати, вместе с Портновым границу пересек 23-летний Иван Поддубнов. Он – племянник Андрея Портнова. Именно на его машине мужчины выехали из Украины.

Журналисты обратились через мессенджеры к Игорю Портнову с просьбой о комментарии. Он прочитал сообщение, но не ответил.

Что говорят во Львовской ОВА

У нас в день более 200 заявок от общественных организаций по внесению в систему «Путь», если перевести в количество людей – это более 2 000 человек в день, которые едут за гуманитаркой. Таких проблем, к сожалению, много. У администрации нет функции проверки, возможностей каким образом это проверять,

– отметил заместитель председателя Львовской ОВА Юрий Бучко.

Что известно об Андрее Портнове

Соратник президента-беглеца Виктора Януковича с 27 августа по 5 октября 2018 года Портнов руководил пророссийским телеканалом NewsOne. С другими медиа у Портнова не сложилось: он угрожал журналистам "Схем", но суд встал на его сторону. Также пророссийский деятель проиграл судебный иск против 24 канала.

Проект UkraineWorld от Internews Ukraine в исследовании 2020 года установил, что Портнов активно пытался дискредитировать Революцию Достоинства и последующие проевропейские реформы в Украине.

Андрей Портнов пытался переписать учебники по истории, но Апелляционный суд отказал соратнику Януковича.

В конце 2021 года США ввели санкции против Портнова. Портнов был наказан за создание коррупционной сети в судах и покупку решений.

В марте 2022 года журналисты "Схем" установили, что семья Портнова владеет недвижимостью в москве совместно с друзьями руководителя российского мид сергея лаврова.

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